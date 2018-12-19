الادّعاء‭ ‬الجزائري‭ ‬يطلب‭ ‬السجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لصحافي

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الجزائر‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬طلب‭ ‬مدّعٍ‭ ‬عام‭ ‬جزائري‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬صحافي‭ ‬متّهم‭ ‬بالتظاهر‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والتمرّد‭ ‬اثناء‭ ‬تظاهرة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬احد‭ ‬محاميه‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬عدلان‭ ‬ملاح‭ ‬مدير‭ ‬موقعي‭ ‬ألجيري‭ ‬ديركت‭ ‬ودزاير‭ ‬برس‭ ‬الإخباريين‭.‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬فإنّ‭ ‬توقيفه‭ ‬تمّ‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬أمام‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬دعم‭ ‬للمغني‭ ‬رضا‭ ‬سيتي‭ ‬16‭ ‬الموقوف‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬الصحافي‭. ‬وملاح‭ ‬متّهم‭ ‬بـالتجمهر‭ ‬والحثّ‭ ‬على‭ ‬التجمهر‭ ‬غير‭ ‬المسلّح‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬أثناء‭ ‬أدائه‭ ‬مهامه‭ ‬والتمرّد،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميه‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بني‭ ‬سعد‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وينفي‭ ‬ملاح‭ ‬التهم‭ ‬الموجّهة‭ ‬إليه،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفه‭ ‬يؤدي‭ ‬عمله‭ ‬بتغطية‭ ‬تظاهرة‭.‬

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