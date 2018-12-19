الادّعاء‭ ‬الجزائري‭ ‬يطلب‭ ‬السجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لصحافي

الجزائر–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬طلب‭ ‬مدّعٍ‭ ‬عام‭ ‬جزائري‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬صحافي‭ ‬متّهم‭ ‬بالتظاهر‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬والتمرّد‭ ‬اثناء‭ ‬تظاهرة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬احد‭ ‬محاميه‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬عدلان‭ ‬ملاح‭ ‬مدير‭ ‬موقعي‭ ‬“ألجيري‭ ‬ديركت”‭ ‬ودزاير‭ ‬برس”‭ ‬الإخباريين‭.‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬“مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود”‭ ‬فإنّ‭ ‬توقيفه‭ ‬تمّ‭ ‬“أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬أمام‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬دعم‭ ‬للمغني‭ ‬رضا‭ ‬سيتي‭ ‬16‭ ‬الموقوف‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/أكتوبر‭ ‬الماضي”‭. ‬ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬“الإفراج‭ ‬الفوري”‭ ‬عن‭ ‬الصحافي‭. ‬وملاح‭ ‬متّهم‭ ‬بـ”التجمهر”‭ ‬و”الحثّ‭ ‬على‭ ‬التجمهر‭ ‬غير‭ ‬المسلّح”‭ ‬و”الاعتداء‭ ‬على‭ ‬موظف‭ ‬أثناء‭ ‬أدائه‭ ‬مهامه”‭ ‬و”التمرّد”،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميه‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بني‭ ‬سعد‭ ‬وهو‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬الرابطة‭ ‬الجزائرية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وينفي‭ ‬ملاح‭ ‬التهم‭ ‬الموجّهة‭ ‬إليه،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفه‭ ‬يؤدي‭ ‬عمله‭ ‬بتغطية‭ ‬تظاهرة‭.‬