الاخوان‭ ‬تتوقع‭ ‬ترحيل‭ ‬كوادرها‭ ‬بالخارج‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والهلباوي‭: ‬مبادرتي‭ ‬للمصالحة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬اطار‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬الجماعة‭ ‬بصدد‭ ‬اعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬اوراقها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬تركيا‭ ‬بترحيل‭ ‬الشاب‭ ‬الاخواني‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحفيظ‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وتسليمه‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬لترحيل‭ ‬القيادات‭ ‬الاخوانية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تفاقم‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعة‭ ‬التاريخيه‭ ‬وشباب‭ ‬الاخوان‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬نهج‭ ‬تلك‭ ‬القيادات‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬الجماعه‭ ‬بصدد‭ ‬انساء‭ ‬لجنه‭ ‬حكماء‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬التنظيم‭ ‬برئاسة‭ ‬د/‭ ‬يوسف‭ ‬القرضاوي‭ ‬بكون‭ ‬مهمتها‭ ‬مواجهة‭ ‬الازمات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الجماعة‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د/‭ ‬كمال‭ ‬الهلباوى‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬مبادرته‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلطة‭ ‬الحالية‭ ‬لاتزال‭ ‬قائمة‭ ‬وهناك‭ ‬تعاطف‭ ‬كبير‭ ‬معها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الاطراف‭ ‬تخشى‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لظروف‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭ . ‬وكشف‭ ‬الهلباوي‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬الحكماء‭ ‬الخاص‭ ‬بالمبادرة‭ ‬فى‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬،الا‭ ‬ان‭ ‬ظروف‭ ‬لبنان‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الجديدة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحرك‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قلل‭ ‬باحثون‭ ‬فى‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬اهميه‭ ‬المبادرة‭ ‬التى‭ ‬طرحها‭ ‬ابراهيم‭ ‬منير‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬سياسية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬المتواجده‭ ‬بالخارج‭ ‬وقال‭ ‬د/‭ ‬خالد‭ ‬الزعفراني‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بالجماعة‭ ‬ان‭ ‬المبادرة‭ ‬هدفها‭ ‬الاستعراض‭ ‬الاعلامى‭ ‬واثبات‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬لازالوا‭ ‬متواجدين‭ ‬وتوقع‭ ‬الزعفرانى‭ ‬فشل‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعه‭ ‬تحاول‭ ‬خداع‭ ‬حلفائهم‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جدية‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قيادات‭ ‬الجماعة‭ ‬لراجعوا‭ ‬اخطاء‭ ‬الماضى‭ ‬لتصحيحها‭ .‬