الاخوان‭ ‬تتوقع‭ ‬ترحيل‭ ‬كوادرها‭ ‬بالخارج‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والهلباوي‭: ‬مبادرتي‭ ‬للمصالحة

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي مقرب من اطار جماعة الاخوان المسلمين طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان الجماعة بصدد اعادة ترتيب اوراقها خاصة بعد قيام تركيا بترحيل الشاب الاخواني محمد عبدالحفيظ من تركيا وتسليمه الى مصر والذى يمكن ان يكون بداية لترحيل القيادات الاخوانية المتواجدة في تركيا فضلا عن تفاقم الخلافات بين قيادات الجماعة التاريخيه وشباب الاخوان الذين يرفضون نهج تلك القيادات وكشف المصدر ان الجماعه بصدد انساء لجنه حكماء من خارج التنظيم برئاسة د/ يوسف القرضاوي بكون مهمتها مواجهة الازمات التي تشهدها الجماعة. فيما اكد د/ كمال الهلباوى القيادي السابق بالجماعة فى اتصال هاتفي معه ان مبادرته لتحقيق مصالحة شاملة بين كل الاطراف فى مصر بما فيها الاخوان والسلطة الحالية لاتزال قائمة وهناك تعاطف كبير معها الا ان بعض الاطراف تخشى الافصاح عن ذلك لظروف خاصة بها . وكشف الهلباوي انه كان من المقرر عقد مجلس الحكماء الخاص بالمبادرة فى اغسطس الماضى في لبنان ،الا ان ظروف لبنان فى تلك الوقت لم تمكن من عقد هذا الاجتماع الا ان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يمكن ان يحرك هذا الموضوع .
في السياق ذاته قلل باحثون فى الحركات الاسلامية من اهميه المبادرة التى طرحها ابراهيم منير نائب المرشد العام من تشكيل جبهة سياسية واحدة من الاطراف السياسية المتواجده بالخارج وقال د/ خالد الزعفراني القيادي السابق بالجماعة ان المبادرة هدفها الاستعراض الاعلامى واثبات ان الاخوان لازالوا متواجدين وتوقع الزعفرانى فشل تلك المبادرة مؤكدا ان قيادات الجماعه تحاول خداع حلفائهم ولو كانت هناك جدية حقيقية من جانب قيادات الجماعة لراجعوا اخطاء الماضى لتصحيحها .