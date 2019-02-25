الاختناقات المرورية تحد من خصوبة الرجال

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬قرب‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسة‭ ‬المزدحمة،‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلات‭ ‬أكبر‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخصوبة‭ ‬بسبب‭ ‬التعرض‭ ‬للتلوث،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬أُجريت‭ ‬على‭ ‬الفئران‭ ‬أنّ‭ ‬الأبخرة‭ ‬السامة‭ ‬خفضت‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬التناسلية‭ ‬الذكرية،‭ ‬ما‭ ‬عرضها‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالضعف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعب‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬تضرر‭ ‬الرئة‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬Guangzhou‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬قارنوا‭ ‬الأداء‭ ‬الجنسي‭ ‬لدى‭ ‬الفئران‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬واستنشقت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الملوثات‭ ‬مدة‭ ‬ساعتين‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وتعرضت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للهواء‭ ‬الملوث‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬ساعات،‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬ساعات‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬‭ ‬‬‬‬‬

وبنتيجة‭ ‬الدراسة‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬انخفاض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬الجنسية‭ ‬لدى‭ ‬مجموعات‭ ‬الفئران،‭ ‬التي‭ ‬استنشقت‭ ‬الهواء‭ ‬الملوث‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬و6‭ ‬ساعات،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬عادم‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الجنسي‭. ‬وتثير‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المخاوف‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬المحتمل‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬التعرض‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬لعوادم‭ ‬سيارات‭ ‬البنزين،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مشكلة‭ ‬الضعف‭ ‬الجنسي‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬وسط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدلة،‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬الارتباط‭ ‬بين‭ ‬الهواء‭ ‬الملوث‭ ‬والأمراض،‭ ‬وكذلك‭ ‬الخصوبة‭.‬