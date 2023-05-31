الاحتفالات‭ ‬بزفاف‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تشغل‭ ‬الأردنيين‭ ‬وتزين‭ ‬السماء‭ ‬بالتاج‭ ‬الملكي

صور‭ ‬شخصية‭ ‬للناس‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة

عمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

ينشغل‭ ‬الأردن‭ ‬بفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬احتفالا‭ ‬بزفاف‭ ‬وخطيبته‭ ‬السعودية‭ ‬رجوة‭ ‬آل‭ ‬سيف،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬يشبه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬متابعته‭ ‬وتداوله‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬احتفالات‭ ‬الأسر‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تتفرّد‭ ‬به‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوسط‭ ‬محافظ‭ ‬إجمالا‭. ‬ويقام‭ ‬الزفاف‭ ‬الملكي‭ ‬الخميس،‭ ‬لكن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬أسبوع‭ ‬بعروض‭ ‬جوية،‭ ‬وألعاب‭ ‬نارية،‭ ‬وحفلات‭ ‬غنائية‭ ‬مجانية‭.‬

وتداول‭ ‬أردنيون‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬ليلة‭ ‬حناء‭ ‬العروس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ومن‭ ‬فستان‭ ‬العروس‭ ‬الأبيض‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عبارة‭ ‬نُسجت‭ ‬بخيوط‭ ‬ذهبية‭ ‬‮«‬أراك‭ ‬فتحلو‭ ‬لدي‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬بيت‭ ‬شعر‭ ‬مقتبس‭ ‬من‭ ‬قصيدة‭ ‬غزل‭ ‬للشاعر‭ ‬التونسي‭ ‬الشهير‭ ‬أبو‭ ‬القاسم‭ ‬الشابي‭ (‬1909-1934‭).‬

ويُظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬شقيقتي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأميرتين‭ ‬سلمى‭ ‬وإيمان‭ ‬ووالدتهما‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬يشاركن‭ ‬الحاضرات‭ ‬الغناء‭ ‬والتصفيق‭ ‬والرقص‭. ‬وتقول‭ ‬لارا‭ ‬اللاتي‭ (‬35‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬موظفة‭ ‬مكتب‭ ‬سياحة‭ ‬وناشطة‭ ‬اجتماعية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬الحناء،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الحفل‭ ‬بسيطا‭ ‬جدا‭ ‬كأي‭ ‬ليلة‭ ‬فرح‭ ‬أردنية‭… ‬حتى‭ ‬الطعام‭ ‬كان‭ ‬أطباقا‭ ‬أردنية‮»‬‭. ‬وشاركت‭ ‬اللاتي‭ ‬صورا‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬والديكورات‭ ‬والزغاريد‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬أردني‭ ‬بسيط‭ ‬تشعرك‭ ‬بأنك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عائلي‮»‬‭.‬

وتتحدّث‭ ‬اللاتي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تواضع‭ ‬العائلة‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وفرحة‭ ‬الحاضرين‭ ‬الحقيقية‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬التقط‭ ‬صورا‭ ‬ونشرها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬مالكة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وألقت‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬ليلة‭ ‬الحناء‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬حسين‭ ‬فرحتي‭ ‬الأولى،‭ ‬ابني‭ ‬البكر‭ (…). ‬ومثل‭ ‬أي‭ ‬أم،‭ ‬أنا‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬أحلم‭ ‬بأن‭ ‬أراه‭ ‬عريسا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬حسين‭ ‬ابنكم‭ ‬وأنتم‭ ‬أهله‭ ‬وهذا‭ ‬عرسكم‮»‬‭. ‬عقب‭ ‬ليلة‭ ‬الحناء،‭ ‬أقيم‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬عمان‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬رسمت‭ ‬بأضوائها‭ ‬شكل‭ ‬تاج‭ ‬ملكي‭ ‬وعبارات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬نفرح‭ ‬بالحسين‮»‬‭. ‬وارتدت‭ ‬سهاد‭ ‬الإدريسي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬وشقيقتها‭ ‬وابنة‭ ‬شقيقتها‭ ‬قمصانا‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نفرح‭ ‬بالحسين‮»‬،‭ ‬وحملن‭ ‬أعلاما‭ ‬أردنية‭ ‬وحضرن‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬مجانيا‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬عمان‭ ‬الإثنين‭ ‬أحياه‭ ‬فنانون‭ ‬عرب‭ ‬هم‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬وتامر‭ ‬حسني‭ ‬وأحمد‭ ‬سعد‭ ‬وديانا‭ ‬كرزون‭ ‬وزين‭ ‬عوض‭.‬

وقالت‭ ‬الإدريسي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬عريس‭ ‬الأردن‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬به‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لنعيش‭ ‬أجواء‭ ‬الفرح،‭ ‬فمنذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬هذا‭ ‬الفرح‭ ‬في‭ ‬الأردن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬جهّزت‭ ‬الحلوى‭ ‬والورود‭ ‬لتوزيعها‭ ‬يوم‭ ‬الزفاف‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬الهاشمية‭ ‬قريبة‭ ‬منّا‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬تخفيه‭. ‬يمكن‭ ‬مشاهدة‭ ‬تفاصيل‭ ‬العرس‭ ‬كاملة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬والبث‭ ‬الحي،‭ ‬ليس‭ ‬كالأسر‭ ‬الحاكمة‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الإدريسي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬العائلة‭ ‬الهاشمية‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يجعلها‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬الغرب‮»‬‭.‬

ويقيم‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬الجسمي‭ ‬حفلا‭ ‬مجانيا‭ ‬آخر‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المدرج‭ ‬الروماني‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭.‬

وسيجوب‭ ‬الموكب‭ ‬الملكي‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬ملكية‭ ‬ووطنية،‭ ‬الخميس،‭ ‬شوارع‭ ‬عمان‭ ‬مرافقا‭ ‬سيارة‭ ‬الأمير‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬وعروسه‭ (‬28‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬كما‭ ‬رافق‭ ‬موكبي‭ ‬زفاف‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وقبله‭ ‬الملك‭ ‬حسين‭. ‬وسيتكوّن‭ ‬الموكب‭ ‬الذي‭ ‬سيحمل‭ ‬71‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬لاندروفر‮»‬‭ ‬حمراء‭ ‬مكشوفة‭ ‬و10‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭. ‬بعد‭ ‬القران،‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬ومأدبة‭ ‬عشاء‭. ‬والأمير‭ ‬حسين‭ ‬أكبر‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬عيدالله‭ ‬والملكة‭ ‬رانيا‭ ‬وأصبح‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2009‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ال15‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬وينشط‭ ‬الأمير‭ ‬الشاب‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬“إنستغرام”‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬متابع،‭ ‬ويديره‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬شخصيا،‭ ‬فينشر‭ ‬صورا‭ ‬لأنشطته‭ ‬وممارسته‭ ‬رياضة‭ ‬التسلّق‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬رم‭ ‬وتدريباته‭ ‬العسكرية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬صور‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬وخطيبته‭.‬

ويركّز‭ ‬الأمير‭ ‬حسين،‭ ‬صاحب‭ ‬العينين‭ ‬الملونتين‭ ‬واللحية‭ ‬الخفيفة،‭ ‬في‭ ‬نشاطاته‭ ‬على‭ ‬قطاع‮ ‬‭ ‬الشباب‭ ‬ويسعى‭ ‬لدعمهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لتوفير‭ ‬المبادرات‭ ‬والفرص‭ ‬للشباب‭. ‬ويحظى،‭ ‬كما‭ ‬بقية‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬باحترام‭ ‬بين‭ ‬الأردنيين‭ ‬المعروفين‭ ‬بعدم‭ ‬المجاهرة‭ ‬بانتقاد‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة‭.‬

أنهى‭ ‬الأمير‭ ‬دراسته‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬كينغز‭ ‬أكاديمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬ودرس‭ ‬التاريخ‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقّى،‭ ‬كما‭ ‬والده‭ ‬وجده‭ ‬الملك‭ ‬حسين،‭ ‬دروسا‭ ‬عسكرية‭. ‬له‭ ‬شقيق‭ ‬هو‭ ‬الأمير‭ ‬هاشم‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬شقيقتيه‭. ‬وولدت‭ ‬العروس‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬نسل‭ ‬شيوخ‭ ‬سدير‭ ‬في‭ ‬نجد،‭ ‬ولها‭ ‬شقيقان‭ ‬فيصل‭ ‬ونايف‭ ‬وشقيقة‭ ‬دانا‭. ‬تلقّت‭ ‬دروسها‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وأكملت‭ ‬تعليمها‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬سيراكيوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وسيحضر‭ ‬الزفاف‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬أبرزها‭ ‬جيل‭ ‬بايدن،‭ ‬عقيلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬وملك‭ ‬هولندا‭ ‬فيليم‭ ‬ألكساندر‭ ‬وعقيلته‭.‬

‭- ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ومنذ‭ ‬تخرجه‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬ساندهيرست‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬بات‭ ‬الامير‭ ‬حسين‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭. ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬القدس‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬عريب‭ ‬الرنتاوي‭ ‬‮«‬الزفاف‭ ‬الملكي‭ ‬يتوّج‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬إعداده‮»‬،‭ ‬‮«‬يقربّه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬الشعبية،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬ملكية‭ ‬أو‭ ‬أسر‭ ‬حاكمة‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬توطيد‭ ‬شبكة‭ ‬علاقات‭ ‬الأمير‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬الرنتاوي‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لمنح‭ ‬الأردنيين‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭.‬

ويقول‭ ‬الكاتب‭ ‬ووزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الأسبق‭ ‬سميح‭ ‬المعايطة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬والملك‭ ‬يشرف‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الأمير‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬واللقاءات‭ ‬المهمة‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬جانبه‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬‮«‬حدث‭ ‬إنساني‭ ‬واجتماعي‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬باستمرارية‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‮»‬‭.‬