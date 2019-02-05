الاجواء‭ ‬السيئة‭ ‬قد‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البطاطس‭ ‬في‭ ‬موطنها

لندن‭ – ‬الزمان

حذر‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البريطاني‭ ‬قد‭ ‬يلاحظ‭ ‬قريبا‭ ‬«اختفاء»‭ ‬البطاطس‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بقيت‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية،‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬البطاطس‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬رهين‭ ‬بتحسن‭ ‬الأحواء‭ ‬الجوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬«خرب»‭ ‬الطقس‭ ‬السيء،‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬البطاطس‭ ‬شهد‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموسم‭ ‬الذي‭ ‬سبقه،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬موجات‭ ‬الحرارة‭ ‬والجفاف،‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬البلاد‭.‬

وحذر‭ ‬ائتلاف‭ ‬المناخ،‭ ‬ومقره‭ ‬لندن،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بسبب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بمحصول‭ ‬البطاطس‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتوجات‭ ‬الغذائية‭ ‬مهددة‭ ‬بسبب‭ ‬المناخ،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العنب‭.‬

وشهدت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬أكبر‭ ‬موجة‭ ‬حر،‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لتشهد‭ ‬أشهرا‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬وانقطاع‭ ‬الأمطار‭ ‬وارتفاع‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬