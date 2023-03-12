الاتفاق‭ ‬والتطبيع‭..‬ وهم‭ ‬العلاقة

فاتح عبدالسلام

جاء‭ ‬الربط‭ ‬سريعاً‭ ‬من‭ ‬سياسيين‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬السفارتين‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬شهرين،‭ ‬وبين‭ ‬ملف‭ ‬التطبيع‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬صفحاته‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة،‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ .‬

الذين‭ ‬رأوا‭ ‬انّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬يؤخر‭ ‬عجلة‭ ‬التطبيع،‭ ‬غير‭ ‬المنجز‭ ‬بعد‭ ‬،‭ ‬السعودي‭ ‬أو‭ ‬الخليجي‭ ‬عامة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬يقرأون‭ ‬التحوّل‭ ‬الاعتباري‭ ‬السياسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عميق‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬ارتأت‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬غير‭ ‬المظلة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذهبت‭ ‬تحت‭ ‬المظلة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬بسهولة‭ ‬للطرف‭ ‬الاخر‭ ‬من‭ ‬المعادلة‭ ‬المضطربة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ايران،‭ ‬تستطيع‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬أو‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اذن‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬،حين‭ ‬يكون‭ ‬استحقاق‭ ‬ذلك‭ ‬متوافراً‭ ‬ومُلبياً‭ ‬للشرط‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬السعودية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬قبل‭ ‬بحث‭ ‬التطبيع‭.‬

‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تبدو‭ ‬هناك‭ ‬علاقة”‭ ‬نتائجية”‭ ‬لكل‭ ‬طرف‭ ‬بحسب‭ ‬تقديراته‭ ‬وحساباته‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬لتخفيف‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬ستكون‭ ‬ضعيفة‭ ‬وتكاد‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬عقابية‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬اذا‭ ‬جرى‭ ‬طي‭ ‬ملف‭ ‬التفاوض‭ ‬النووي‭ ‬نهائياً‭ ‬واعتبار‭ ‬ايران‭ ‬مارقة‭ ‬نووياً،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬حين‭ ‬اقتربت‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬احد‭ ‬قد‭ ‬لاحظ‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬واليوم‭ ‬كذلك‭ ‬يكون‭ ‬الحال‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬انّ‭ ‬ايران‭ ‬لها‭ ‬قرارها‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬النووي‭ ‬المعقد،‭ ‬وقد‭ ‬تنزلق‭ ‬الى‭ ‬هجمات‭ ‬ساحقة‭ ‬وربما‭ ‬حرب‭ ‬جدية،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬شأن‭ ‬للسعودية‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬اتفاقها‭ ‬السياسي‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬وهو‭ ‬اتفاق‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬القريبة‭ ‬المشتركة‭ ‬أولاً‭ ‬وآخراً‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يتطور‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬بعيد‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬استراتيجي،‭ ‬وهذا‭ ‬احتمال‭ ‬صعب‭ ‬التحقق‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬انه‭ ‬مستحيل‭ ‬بسبب‭ ‬التحالف‭ ‬السعودي‭ ‬الامريكي‭ ‬الذي‭ ‬تقفز‭ ‬من‭ ‬فوقه‭ ‬وحواليه‭ ‬قرارات‭ ‬المصالح‭ ‬السعودية‭ ‬التكتيكية‭ ‬الخاصة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬به‭ ‬وتدمره‭ .‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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