الاتحاد السعودي يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي

جدة (أ ف ب) – أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، لينضم إلى مواطنه كريم بنزيمة.

ونشر الاتحاد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاماً يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه “هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن”.

وكتب رئيس النادي أنمار الحائلي “يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحباً بنمرنا الجديد كانتي”.

وتستضيف السعودية كأس العالم للاندية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الحائلي المح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد بنشرهما تغريدة WelcomeBox2Box، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022.