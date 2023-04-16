الاتحاد الإفريقي يتوسط وزيادة عدد القتلى في اشتباكات الخرطوم

نيروبي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضيته‭ ‬موسى‭ ‬فقي‭ ‬محمد‭ ‬سيتوجه‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬للتحدث‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬يشهد‭ ‬البلد‭ ‬يوما‭ ‬ثانيا‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭.‬

وعبّر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع،‭ ‬داعيا‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والدعم‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭.‬

واتفق‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بفتح‭ ‬‮«‬مسارات‭ ‬آمنة‭ ‬للحالات‭ ‬الانسانية‮»‬‭ ‬لمدة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬بينما‭ ‬تتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وأجزاء‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭.‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الأحد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بفتح‭ ‬مسارات‭ ‬آمنة‭ ‬للحالات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ (‬14:00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسارات‭ ‬لن‭ ‬تمنع‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المليشيا‭ ‬المتمردة‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬56‭ ‬مدنيا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المستمرة‭ ‬الأحد‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسط‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬الجنرالين‭ ‬اللذين‭ ‬يقودان‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬انقلاب‭ ‬2021‭. ‬وتضاعفت‭ ‬دعوات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تُجدِ‭. ‬وصدرت‭ ‬آخر‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬عن‭ ‬الصين‭ ‬الأحد‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الافريقي‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬الأحد‭ ‬بشأن‭ ‬السودان‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬حيث‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬والرياض‭ ‬وهما‭ ‬حليفان‭ ‬رئيسيان‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬يتصدى‭ ‬للقوات‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬إزاحته‭ ‬من‭ ‬السلطة‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬السودان‭ ‬لدى‭ ‬مصر‭ ‬الصادق‭ ‬عمر‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬جهود‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬مطلوبة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الأحوال‭ ‬بالبلاد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأكيد‭ ‬علي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬والتوصية‭ ‬بترك‭ ‬الأمر‭ ‬للسودانيين‭ ‬لإنجاز‭ ‬التسوية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التدخلات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬‮ ‬

وتحول‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وزعيم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬ب»حميدتي‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬بينهما‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتستخدم‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬من‭ ‬بنادق‭ ‬ومدفعية‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬العاصمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬ويؤكد‭ ‬أحمد‭ ‬حامد‭ ‬الشاب‭ ‬السوداني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬الخرطوم‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬والانفجارات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬سيف‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وأولاده‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الخرطوم،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ليلة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭. ‬لم‭ ‬ننَم‭ ‬بسبب‭ ‬دوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬وطلقات‭ ‬الرصاص‮»‬‭.‬‮ ‬

وهو‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬مبناه‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬لكنّه‭ ‬يقول‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬يخشى‭ ‬الخروج‭ ‬لتفقّده‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يُطلَق‭ ‬الرصاص‭ ‬الطائش‭ ‬ويجول‭ ‬رجال‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

الأحد،‭ ‬كان‭ ‬دوي‭ ‬القصف‭ ‬يُسمع‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬الخرطوم‭ ‬المهجورة‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬فيها‭ ‬رائحة‭ ‬البارود‭ ‬القوية‭. ‬وعلى‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬يتوقّف‭ ‬الأطباء‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬والممرّات‭ ‬الآمنة‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لعلاج‭ ‬المصابين‭. ‬وكان‭ ‬الجيش‭ ‬أعلن‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬السودانية‭ ‬ستقوم‭ ‬بعملية‭ ‬مسح‭ ‬كامل‭ ‬لمناطق‭ ‬تواجد‭ ‬ميليشيا‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المتمرّدة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنّه‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬‮«‬المواطنين‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وعدم‭ ‬الخروج‮»‬‭.‬‮ ‬

وتحدث‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬عن‭ ‬معارك‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬والقوات‭ ‬شبه‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الشمالية‭ ‬للعاصمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭.‬

ويجول‭ ‬رجال‭ ‬يرتدون‭ ‬الزي‭ ‬العسكري‭ ‬ويحملون‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬فيما‭ ‬تتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭.‬