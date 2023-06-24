الاتحاد الأوروبي: نراقب الوضع عن كثب في روسيا

لندن – الزمان

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه يراقب عن كثب الوضع في روسيا، وأنه على اتصال مستمر بالزعماء الأوروبيين والشركاء في “مجموعة السبع”.

وأضاف ميشيل: “من الواضح أن هذه قضية روسية داخلية، ودعمنا لأوكرانيا وزيلنسكي لن يتزعزع”.

وقالت السلطات الروسية انها تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة “فاغنر”، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن “جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر حول “ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية” للمعسكرات الخلفية لـفاغنر لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.