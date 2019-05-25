الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬أرقام‭ ‬استراتيجية

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬خمسة‭ ‬ارقام‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬ينتخب‭ ‬نوابه‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬الى‭ ‬26‭ ‬ايار/مايو‭.‬

‭- ‬28‭ ‬بلدا‭-‬

يعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬وارثا‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاوروبية‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬ستة‭ ‬بلدان‭ ‬وتأسست‭ ‬في‭ ‬1958،‭ ‬وانبثق‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬ماستريخت‭ ‬(1993)‭ ‬ليضم‭ ‬28‭ ‬عضوا‭. ‬وتنوي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وتم‭ ‬تمديد‭ ‬موعد‭ ‬نهائي‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/اكتوبر‭ ‬2019‭.‬

حدث‭ ‬أكبر‭ ‬توسيع‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬لدى‭ ‬دخول‭ ‬عشرة‭ ‬بلدان:‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الشيوعية‭ ‬السابقة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬والمجر‭ ‬وبولندا،‭ ‬وكذلك‭ ‬جزيرتا‭ ‬قبرص‭ ‬ومالطا‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

يستخدم‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬اليورو‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬1999‭. ‬واختارت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والدنمارك‭ ‬والسويد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بعملاتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬بينما‭ ‬تستعد‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬لتبني‭ ‬العملة‭ ‬الموحدة‭.‬

‭- ‬سوق‭ ‬موحدة‭ -‬

يشكل‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مجتمعين‭ ‬سوقا‭ ‬موحدة‭ ‬تتحرك‭ ‬فيها‭ ‬البضائع‭ ‬والأفراد‭ ‬ورؤوس‭ ‬الاموال‭ ‬والخدمات‭ ‬بحرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الداخلية‭.‬

وتجعل‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬1993،‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬«أكبر‭ ‬منطقة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬العالم»‭ ‬للسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المصنعة،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬إجمالي‭ ‬ناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬17,200‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬(15,200‭ ‬مليار‭ ‬يورو)‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬ناتج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬(19,300‭ ‬مليار‭ ‬دولار)،‭ ‬لكنه‭ ‬يفوق‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬للصين‭ ‬(12,200‭ ‬مليار‭ ‬دولار)،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭.‬

‭- ‬513‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ -‬

عبر‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬513‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬يعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبعد‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬اللتين‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭. ‬وألمانيا‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬(82‭ ‬مليونا)‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬مالطا‭ ‬هي‭ ‬الاصغر‭ ‬(468‭ ‬الفا)‭. ‬تبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬ومن‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬4,3‭ ‬ملايين‭ ‬كلم‭ ‬مربع‭. ‬وهو‭ ‬أصغر‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬(17‭ ‬مليون‭ ‬كلم‭ ‬مربع)‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬(9,8‭ ‬كلم‭ ‬مربع)،‭ ‬لكنه‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬(3,2‭ ‬مليون‭ ‬كلم‭ ‬مربع)‭. ‬وألغيت‭ ‬عمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬المنهجية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬وعشرين‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بصفتها‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شينغن‭.‬

‭- ‬24‭ ‬لغة‭ -‬

تعد‭ ‬لغاته‭ ‬الرسمية‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬بين‭ ‬اللغات‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والفرنسية،‭ ‬والأقل‭ ‬استخداما‭ ‬مثل‭ ‬الأيرلندية‭ ‬والفنلندية‭ ‬والبلغارية‭.‬

‭- ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المئة‭ -‬

تساهم‭ ‬دوله‭ ‬الأعضاء‭ ‬بنسبة‭ ‬1%‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬ناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وتستفيد‭ ‬من‭ ‬مساعدات‭ ‬للزراعة‭ ‬وتأمين‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمناطق‭ ‬المحرومة‭ ‬والتنمية‭ ‬الريفية‭ ‬وصيد‭ ‬السمك‭. ‬وستتم‭ ‬اعادة‭ ‬مناقشة‭ ‬موازنته‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬للفترة‭ ‬2014-2020،‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬ايار/مايو‭. ‬