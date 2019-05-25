الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬أرقام‭ ‬استراتيجية

باريس-(أ ف ب) – في ما يأتي خمسة ارقام عن الاتحاد الأوروبي الذي ينتخب نوابه من 23 الى 26 ايار/مايو.
- 28 بلدا-
يعتبر الاتحاد وارثا للمجموعة الاقتصادية الاوروبية التي ضمت ستة بلدان وتأسست في 1958، وانبثق من معاهدة ماستريخت (1993) ليضم 28 عضوا. وتنوي المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي وتم تمديد موعد نهائي لذلك في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2019.
حدث أكبر توسيع في 2004 لدى دخول عشرة بلدان: ثمانية من البلدان الشيوعية السابقة، بما فيها الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا، وكذلك جزيرتا قبرص ومالطا في البحر المتوسط.
يستخدم 19 من أعضائه اليورو الذي طرح للتداول في 1999. واختارت المملكة المتحدة والدنمارك والسويد الاحتفاظ بعملاتها الوطنية، بينما تستعد بلدان أخرى لتبني العملة الموحدة.
- سوق موحدة -
يشكل أعضاء الاتحاد الأوروبي مجتمعين سوقا موحدة تتحرك فيها البضائع والأفراد ورؤوس الاموال والخدمات بحرية من دون عوائق على الحدود الداخلية.
وتجعل هذه السوق الموحدة التي تأسست في 1993، من الاتحاد «أكبر منطقة تجارية في العالم» للسلع والخدمات المصنعة، كما تقول المفوضية الأوروبية.
ولا يزال إجمالي ناتجها المحلي الذي بلغ 17,200 مليار دولار (15,200 مليار يورو) في 2017، أقل من اجمالي ناتج الولايات المتحدة (19,300 مليار دولار)، لكنه يفوق الناتج المحلي للصين (12,200 مليار دولار)، كما يقول البنك الدولي.
- 513 مليون نسمة -
عبر عدد سكانه الذي يبلغ 513 مليون نسمة، يعد الاتحاد الاوروبي ثالث أكبر منطقة من حيث عدد السكان في العالم، متقدما على الولايات المتحدة، وبعد الصين والهند اللتين يفوق عدد سكان كل منهما مليار نسمة. وألمانيا هي الدولة العضو الأكبر من حيث عدد السكان (82 مليونا) في حين ان مالطا هي الاصغر (468 الفا). تبلغ مساحة الاتحاد الأوروبي الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأسود، ومن الدائرة القطبية الشمالية إلى البحر المتوسط، 4,3 ملايين كلم مربع. وهو أصغر من روسيا (17 مليون كلم مربع) والولايات المتحدة (9,8 كلم مربع)، لكنه أكبر من الهند (3,2 مليون كلم مربع). وألغيت عمليات المراقبة المنهجية على الحدود بين اثنين وعشرين من بلدان الاتحاد الأوروبي، بصفتها أعضاء في منطقة شينغن.
- 24 لغة -
تعد لغاته الرسمية الـ 24 بين اللغات الأكثر استخداما في العالم مثل الإنكليزية والفرنسية، والأقل استخداما مثل الأيرلندية والفنلندية والبلغارية.
- واحد في المئة -
تساهم دوله الأعضاء بنسبة 1% من اجمالي ناتجها المحلي في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من مساعدات للزراعة وتأمين فرص عمل للمناطق المحرومة والتنمية الريفية وصيد السمك. وستتم اعادة مناقشة موازنته التي تبلغ نحو 1000 مليار يورو للفترة 2014-2020، بعد الانتخابات الأوروبية من 23 إلى 26 ايار/مايو.