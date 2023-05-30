الاتحادية‭ ‬ترد‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬بارزاني‭ ‬وتقر‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم

الحزب‭ ‬الديمقراطي‭:‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬دعم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها

بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬العليا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قراراً‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لعام‭ ‬إضافي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جدّد‭ ‬لنفسه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬‮«‬باطلة‮»‬‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬الأجواء‭ ‬عادت‭ ‬للتلبد‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬فقرات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ ‬اجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬الاتفاقات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ . ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الثاني‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬30‭ ‬ايار‭ ‬2023‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬شكوى‭ ‬المدعين‭ ‬بخصوص‭ ‬الشكوى‭ ‬الثانية‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬رغم‭ ‬مهامه‭.‬

وبحسب‭ ‬روداو‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬الشكوى‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شاسوار‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬قادر‭ ‬،‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭. ‬وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬كوران‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬رووداو‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إن‭ ‬الشكاوى‭ ‬قُدمت‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬وعلق‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬القاضي‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭. ‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬‮«‬واضح‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬حزبنا‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التشريعية‭ ‬وانتهاء‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬لبرلمان‭ ‬كوردستان،‭ ‬لقد‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‮»‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬وأضاف،‭ ‬‮«‬ولهذا‭ ‬الغرض‭ ‬دعت‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬للتحضير‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬القانونية‭ ‬‮«‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬وأكد،‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعود‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬واهتمامنا‭ ‬بالعملية،‭ ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬نزيهة‭ ‬‮«‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬وتابع،‭ ‬‮«‬يدعو‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الحكومة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‮»‬‭. ‬‮ ‬‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحزبنا‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬‭ ‬وعلقت‭ ‬رئيسة‭ ‬كتلة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬النيابية‭ ‬سروة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬برلمان‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬واصفاة‭ ‬إياه‭ ‬بـ»القرار‭ ‬التاريخي‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬نؤمن‭ ‬بالدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬ونحن‭ ‬من‭ ‬ندق‭ ‬جرس‭ ‬الإنذار‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬ونرفع‭ ‬الكارت‭ ‬الأحمر‭ ‬بوجوههم‮»‬‭. ‬واضافت،‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬على‭ ‬الحياد،‭ ‬كسبنا‭ ‬اليوم‭ ‬قرارا‭ ‬تأريخيا‭ ‬مهما‭ ‬ببطلان‭ ‬تمديد‭ ‬عمر‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬وبطلان‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬منه،‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬كسبناها‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ .‬

ومدّد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬111‭ ‬مقعداً‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬مدة‭ ‬دورته‭ ‬لعام‭ ‬إضافي‭ ‬مرجئاً‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نزاعات‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكبيرين‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تقسيم‭ ‬الدوائر‭ ‬الانتخابية‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬حددت‭ ‬الانتخابات‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬القاضي‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬عبود‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬بثّت‭ ‬عبر‭ ‬القناة‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬بالأكثرية‭ ‬‮«‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬قانون‭ ‬استمرار‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2022‭.‬‮ ‬‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬اعتبار‭ ‬مدة‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬لبرلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬منتهية‭ ‬بانتهاء‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬لها‮»‬‭ ‬و»اعتبار‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬باطلا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬تسبب‭ ‬تمديد‭ ‬ولاية‭ ‬برلمان‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬في‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬متباينة‭ ‬داخل‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬والبرلمان‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬فصيلتي‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬وعدد‭ ‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حركة‭ ‬التغيير‭ ‬والمستقلين‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬دعوى‭ ‬تقدّم‭ ‬بها‭ ‬نواب‭ ‬معارضون‭ ‬في‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬‭ ‬ويهيمن‭ ‬الحزبان‭ ‬الكبيران‭ ‬المتنافسان،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬والحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬‮ ‬

ويهيمن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ويتولّى‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬ورئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬فيه‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ومنذ‭ ‬سقوط‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬رؤساء‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭.‬‮ ‬

ويلعب‭ ‬البرلمان‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬فهو‭ ‬يمنح‭ ‬الثقة‭ ‬للحكومة‭ ‬ورئيسها‭ ‬كما‭ ‬يقرّ‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬أيضاً‭ ‬قواته‭ ‬الأمنية‭ ‬الخاصة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي،‭ ‬يملك‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الأغلبية‭ ‬مع‭ ‬45‭ ‬مقعداً،‭ ‬يليه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬مقعداً‭.‬‮ ‬‭ ‬ومدّد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ولايته،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خصومات‭ ‬سياسية‭ ‬داخلية‭ ‬بلغت‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬التسعينات،‭ ‬مع‭ ‬تقاتل‭ ‬داخلي‭ ‬بين‭ ‬عائلتي‭ ‬بارزاني‭ ‬وطالباني‭. ‬ويختلف‭ ‬الحزبان‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوزيع‭ ‬تخصيصات‭ ‬الموازنة‭.‬‮ ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تختلف‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بشأن‭ ‬حصة‭ ‬أربيل‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬صادرات‭ ‬الموارد‭ ‬النفطية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الإقليم‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬إقليمية‭. ‬وتشنّ‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬مراراً‭ ‬هجمات‭ ‬عسكرية‭ ‬تستهدف‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قواعد‭ ‬خلفية‭ ‬له‭ ‬وتصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭.‬‮ ‬