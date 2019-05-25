الابوذية من الزهيري الى العلوانية – علي الموسوي

زمان جديد

قلنا ان موطن الابوذية الأصلي هو منطقة الفرات الأوسط وجنوب بغداد امتدادا الى البصرة ،بل عبر الى الأحواز وسمي ب( العلوانية ) . وكما في حالة الابوذية ( ابو أذية ) العلوانية جاءت من ( على الوان ) ويردد مطرب العلوانية عبارة ( علوان يابويه ) في نهاية العلوانية. وراي اخر يقول ان التسمية نسبة الى علوان الشايع الذي اشتهر بنظمها وغنائها . الا يذكرنا هذا بتسمية الموال ( زهيري ) نسبة الى ملا جادر الزهيري ؟ .

وعلوانية الأحواز غير طور العلوانية الغنائي والذي اشتهر بأدائه جبير الكون والذي يتبع عادة ببستة ( أم علوان ) . والذي تتخلله عبارات حزينه مثل : ( بويه انملخ وانعاب قلبي ) او ( تفز توالي الليل روحي ) .

في اداء العلوانية الاحوازية يذكر المطرب اسم شاعر العلوانية اثناء الغناء مثلا :

بعض الربع عافتني ونست

انكروا طيب الجرى مني ، سيد ناصر يقول ، ونست

الأصابع خمسة حسبوهن ونست

اتركوني وشافو الدنيه عليه

اون ولا نمت بالليل ساعة

بسببمرضيبجميعاعضاي،سيدمحسنالموسوييقول،ساعة

وحدي ولا اخو الوئام ساعة

حتى ابني جفاني وخان بيه

تجدر الإشارة الى ان أهل الأحواز لا يكادون يلفظون حرف الجيم الا نادرا ، ويقلبونه ياء، ف جابر تصير يابر..ودجاجة تصير ديايه وهكذا أمثلة :

دليلي خلف لي بالدلال ويعين. ( وجعين )

ويع لوع ظلوعي وويع ويعين. ( وجع العيون بسبب البكاء )

صديج الجنت اظنه وفي ويعين. ( يساعد )

طلع بذات وكته وخان بيه

ملوني الأهل من نوحي والايناب. ( الأجانب )

اصبح لا اخو الجاوب والايناب. ( ناب عني )

العليهم جنت الي شرهه والايناب. ( ولي داله)

همه والدهر صارو عليه

وكما يقلب الاحوازيون الجيم ياء فانهم يقلبون القاف غين ف غالي تصير قالي وغرغرة تصير قرقره ! أمثلة :

وحك اللي رفع عرشه وغامه. ( اقامه )

خسيس العاف خوانه وغامه. ( قومه )

بيوم الكون دم عزمه وغامه.

ندم مندل طريجه بيا نويه

بعض العلوانيات تتضمن كلمات يصعب على غير أهل الأحواز فهمها ،مثل :

حلاة الرجل من يزحم ولا فاي‮١‬

العاكه مادخل عبره ولافاي

المايحجي بحدو سيفه ولافاي

اذا كومه الف ماله تجيه

( ولا فاي الاولى = يقتحم . الثانية = العاكه = من لايعرف السباحة ، ولا الفوج . الثالثة = ولا فج ثغرة في صفوف الأعداء )

كما يلاحظ على علوانيات الأحواز الإكثار من الفخر والمديح والانتماء للعشيرة ، مثال :

عمامي ما يهمهم دهر لو يور. ( جور الدهر )

ولا خافوا دخيل اعتقد لو يور ( جار )

علمهم موت للعدوان لو يور. توجهوا للقتال )

‭(‬بقية‭ ‬المقال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

على العدوان بيه تبده المنيه

نعود للابوذية العراقية التي تعددت أغراضها لتشمل الحب ومعاناته من عناق وافتراق ودمع يراق مرورا بالواشي والنمام والعاشق الذي لا ينام والضعيف الباكي والبطل الهمام وجور الدهر وتقلب الأيام وشقاقونفاقولقاءوفراق

نورد أمثلة لبعض نماذج مما أسلفنا من أغراض الابوذية

ابنار الهجر يا مهجة دموعاي. ( ذوبي)

على امصابي السما تمطر دموعاي. ( دم)

اشما هلن يدندوشه دموعاي. ( دموعي)

حسناتج تبدل بألف سيه. ( سيئة )

سهم لحظك دليل القلب خله. ( خلخلة)

وجعلت ابعقلي الموزون خله. ( مرض عقلي )

حكيمي لا تجس النبض خله. ( اتركه )

الألم باقصى الحشا ما هو بديه

وهذا العائق الولهان الذي ناح بفنون الشعر الخمسة ولم يكتف، ويعتذر من فرط رقته للحبيب اذا جاءته ساعة الموت قائلا :

نحت بفنونه الخمسة ولكفان. ( وما كفاني )

رسمت امثال من زهيك ولكفان. ( فن )

أظل بهواك للوزرة ولكفان. ( الكفن )

اعذرني لو صرت تحت الوطيه

ومن الابوذية ( المدور ) الذي فيه قافية الشطر الثالث لا يكتمل معناها الا مع الكلمة الاولى في الشطر الرابع مثال :

رماني هواك يا مدلول بسل. ( مرض السل )

ودمعي فيض الوديان بسل. ( سيل الدموع )

اخبرنكترهضليتبسل

نفس يصعد وينزل غصب بيه ( بس النفس )

أنا الواشي والنمام..ذلك الشخص الثالث المجهول، الذي لا شغل له غير تخريب العلاقات بين المحبين .الواشي هذا يحسب له العشاق الف حساب ، ويعلنونه في كل كتاب ، أمثلة

يناري حيل احركي واشعلينه. ( احرقينا)

ومن حكي النميمة وشعلينه. ( ما علينا )

عسى لا طال عمره الوشعلينه. ( الذي وشى بنا )

فرق روحيننا الجانن سويه

الف نعله على الواشي وجده

عبننه ما سلك طرقه وجده. ( الجاده الصحيحة )

شردت منه لارض مكة و جده

اجاني هناك هم ينشد علييه

عفا روحي المصايبهه لها حيل. ( قدرة على التحمل )

نحيلة ويصرخ الشامت لها حيل ( يريد لها المزيد )

تكول الناس كل محنة لها حيل. ( حل )

خلصت روحي ومونتي ذيج هيه