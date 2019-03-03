الإيرانيون فهموا اللعبة والعراقيون فشلوا – سمير عبيد

انظروا للقادة الأيرانيين عندما أستفادوا من ما حصل في العراق من تشظي وتفتيت بعد عام 2003 عندما عرفوا وشعروا أن كثرة لأحزاب الإيرانية وتشظيها هو خطر حقيقي على إيران وعلى الشعب الإيراني وهي أصلا سلاح أميركي وبريطاني غير مراقب في إيران غايته تفتيت الشعب الايراني .. وعرفوا سوف يتعرض الشعب الايراني لما تعرض اليه الشعب العراقي من تفتيت وتناحر …

ذهب الإيرانيون فقسّموا الأحزاب الإيرانية جميعا بين قائمتين أو اتجاهين فقط وهما ( المحافظون والأصلاحيون) والأحزاب والحركات حرية التوجه .فوجهوا بذلك ضربة قوية لجميع الأحلام الاميركية والبريطانية والغربية. بل بالأحرى أسقطوا ديموقراطـــــــية ( فرّق تسد) التي تلوّح بها أميركا قارب أنقاذ للإيرانيين على انها حريــــــة وتحرير لهم من النظام الحاكم في ايران !!.

أي أستطاعت إيران نقل التجربة البريطانية والأميركية فألبستها الثوب الايراني فوضعت أمام الشعب الإيراني طريقين هما (محافظ وأصلاحي) ويمضي التنافس بين الطرفين ومن خلال تجربة ديموقراطية خاصة بالإيرانيين وغير مستوردة وبذلك اغلقت جميع الطرق بوجه امريكا وبريطانيا والصهاينة !!.

ولقد حاول بعض الخيرين من السياسيين والمفكرين العراقيين الاستفادة من التجربة .فحاولوا شطر التنظيمات السياسية ” وعلى الاقل شيعيا” وذلك للتخلص من التشظي السياسي ومحاولة جمع القرار تحت توافق ادنى ومحاولة الانتقال الى النضج السياسي دون أستفزاز الجانب الأميركي المُهيمن على العملية السياسية تقريبا .ويراها البعض هي محاولة نقل التجربة الإيرانية عندما قسّمت أحزابها وحركاتها بين محافظ وأصلاحي ونقلها نحو العراق بُعيد اعلان نتائج الأنتخابات البرلمانية الأخيرة وعلى الرغم من تزويرها ومقاطعة 75٪? من الشعب العراقي لها .وبهدف التقليل من التشظي الحزبي والسياسي المريع في العراق ..!!

وعندما قسموا التمثيل السياسي في العراق بين ( البناء المحافظ) و (الأصلاح الأصلاحي) ويفترض ان جميع الأحزاب والحركات السياسية تتوزع بين هذين العنوانين لتنقذ العراق من أستمرار حالة التشظي …..ولكن !!!..

وبالفعل تم توزيع عدد كثير بين العنوانين .ولكن المشكلة التي لا زالت قائمة وعويصة هي الحالة (الأبوية) لدى بعض الزعامات السياسية والدينية والتي تتعامل مع بعضها تعاملاً تنافسيا لحد كسر العظم دون الأكتراث لمصلحة العراق والشعب العراقي !!.

ومن الجانب الآخر تتعامل هذه الزعامات ذات النفس المتعالي مع الجميع ليسوا شركاء أو متخالفين معها بل على انهم فلاحون وعمال في مزارعهم الخاصة التي تنتمي الى مقاطعة خاصة لهم اسمها العراق وعليهم تنفيذ أوامرها ،ولابد ان يخضعوا الى توجيهاتهم.

ومن هناك بعض الأحزاب رفضت الأنضمام و وقفت حجر عثرة بدافع طائفي أمام هذه التجربة التي كادت تقلل من التشرذم السياسي الذي شرذم المجتمع العراقي وشرذم الحالة الوطنية في العراق. وباتت تطالب بحصصها بإسقاط طائفي ثم زعاماتي ثم حزبي. اَي بقيت الحالة الحزبية متقهقرة !