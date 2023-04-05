الإنهيار الغريب – حسين الصدر

-1-

نحن لا نستغرب من انهيار المباني القديمة اذا تعرضت الى زخات من المطر متواصلة دون انقطاع او الى اهتزازات عنيفة ولكننا نستغرب أشد الاستغراب من انهيار مباني قيد الانشاء ..

-2-

إنّ انهيار المباني الجديدة انما يكشف عن تفشي الفساد وشيوعه حتى في عمليات البناء مُعرّضا حياة المواطنين للخطر .

-3-

وخلال 24 ساعة انهار مبنى في ( زيونة ) ببغداد ، وآخر في الأنبار وبذلت فرق الدفاع المدني في بغداد والانبار جهوداً مضنية لانقاذ من انهار عليهم المبنيان .

-4-

واذا كان الابرار الصالحون يتقربون الى الله سبحانه في شهره العظيم بالأعمال الصالحة والمبادرات الخيرة فان المسؤولين عن اقامة هذين المبنيين اخترقوا كل الخطوط الحمراء والضوابط الشرعية والاخلاقية والانسانية والاجتماعية والهندسية، ولابُدَّ من ان ينالوا العقاب الصارم ليكونوا عبرة لكل المتلاعبين بأرواح الناس .

-5-

يبوء الخائنون بغضب الله وسخطه ، وتُمطرهم لعنات الناس .

وهذا هو الخسران المبين .

-6-

انّ الانسان الصالح أفضل من المَلَك، فيما ينضّمُ الطالح الى زُمر الشياطين.

وهنا تكمن العظة