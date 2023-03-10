الإنقلاب على الأعقاب – حسين الصدر

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الشواهد التاريخية على الانقلاب على الأعقاب والتحول من خندق الولاء الى خندق العداء ليست بقليلة .

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ومن هذه الشواهد قصة ( خالد بن عرفطة ) مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

فقد جاء في التاريخ :

أن امير المؤمنين (ع) خطب ذات يوم فقام من تحت منبره رجل فقال :

يا امير المؤمنين :

اني مررت بوادي القرى فوجدت ( خالد بن عرفطة ) قد مات ،

فاستغفرْ له .

فقال (عليه السلام ) :

فواللهِ ما مات ،

ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه ” حبيب بن حمار “

فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال :

يا أمير المؤمنين :

أنا حبيب بن حمار ،

واني لك شيعةٌ ومُحِبّ .

فقال ( عليه السلام ) :

أنت حبيب بن حمار ؟

قال :

نعم

فقال له ثانيةً :

” والله انّك لحبيب بن حمار ؟

قال :

اي والله .

فقال (ع) :

” اما والله انّك لحاملها ، ولتحملنها ولتدخلن بها من هذا الباب “

وأشار الى باب الفيل بمسجد الكوفة .

قال راوي الحديث ثابت الشمالي عن سويد بن غفلة :

فوالله ما مِتُّ حتى رايتُ ابن زياد وقد بعث عمر بن سعد الى الحسين بن علي وجعل خالد بن عرفطه على مقدمته ، وحبيب بن حمار صاحب رايته فدخل بها من باب الفيل .

ان الثبات على الولاء الصادق للنبي الاعظم (ص) واهل بيته الطاهرين

( صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ) هو أهم ما يجب الحفاظ عليه بعيداً عن الاهتزاز ذلك، أن النفس أمّارة بالسوء وقد تقود صاحبها الى المهالك حيث تخرجه مما هو فيه الى السقوط في أوحال الاستجابة للطغاة

والشياطين لتقف في صفوف المحاربين لله ولرسوله واوليائه .

نسأله تعالى السداد والتوفيق وصيانة انفسنا عن كل زيغ وانحراف انه نعم المولى ونعم النصير .

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