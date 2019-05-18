الإمتحانات النهائية تدخل الأسرة العراقية في إنذار

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بدات حالة الطوارئ التي يعيشها الاهل حاليا وذلك لقرب موعد الامتحانات الوزارية وفي هذه الحالة يجب توفير الاجواء الملائمة للطلبة في المنزل وهذا ما سيعتمده الاهل ويجني ثماره الابناء.

مشيرين لـ (الزمان) امس ان (هذه المرحلة مهمة في حياة الطالب وعدها من المراحل الاكثر صعوبة في المسيرة الدراسية وهذا ما يحتاج الى تكثيف الجهود من قبل الطلبة والاهل معا).

ولغــــــرض معرفة مدى اهمية الاجواء التي يوفرها الاهل بالنسبة لابنائهم ودور الطالب في اجتياز هذه المرحلة والحصول على نتائج مرضية).

جريدة (الزمان) امس سلطت الضوء على هذا الجانب من خلال معرفة الدور القيادي للاهل والدور التنفيذي للطلبة. وقال ولي الامر حسين محمد (أب لاثنين من الطلبة) (46) عاما ان (حالة الطوارئ التي يعيشها المنزل خلال مدة الامتحانات يتطلب مني كخطوة اولى هو سحب الاجهزة الالكترونية بانواعها من اجل ان ينصب تركيزهم على مادة الامتحان).

مضيفا انه (على الرغم من سحب تلك الاجهزة ولكنني لم امنعها بشكل كلي لكي لا اخلق لديهم شعورا بالضيق او الملل من الدراسة بل اسعى الى خلق حالة من الموازنة بين الترفيه والدراسة).

تهيئة اجواء

فيما يرى ولي الامر علي سالم ان (الدور الذي يقع على عاتقي خلال مدة الامتحانات هو تهيئة الاجواء الدراسية المناسبة لابنائي لكون هذه الفـــــــــترة تعد منعطفا مهما في حياة الــــــطالب ولهذا فأني كأب يجب علي ان اهيئ مكانا مناسبا للدراسة تتوفر فيه اجواء صحية بعيدا عن الضوضاء واجهزة التسلية).

في حين عبرت اسراء سعدي ام لـ 3 طلبة 55 عاما بالقول ان (وسيلة الضغط احيانا على ابنائي هي من اكثر الوسائل نجاحا للتعامل مع هذا الجيل باعتبار ان هذا الجيل يتمتع باللامبالاة ولا يتحمل جانبا من المسؤولية).

مستدركة انه (بالرغم من كوني ضد العنف ولكن حسب وجهة نظري اجد انها الطريقة الانجح وخصوصا خلال هذه الفترة خوفا على مستقبلهم).

فيما يرى التدريسي في علم النفس بجامعة كربلاء علي عبيس ان (قدرة الطالب الاستيعابية والمعنويات العالية للطالب تخلق حالة من النجاح وتخطي هذه المرحلة باعتباره يكون قادرا على اجتياز مرحلة الامتحانات).

واوضح لـ (الزمان) امس ان (العامل الاساسي لشروط النجاح في الامتحانات يجب ان يكون وقت مستقطع للترفيه ينحصر بين جلسات المذاكرة من خلال ممارسة بعض الهوايات وهذا ما يشحن ذهنه بطاقة مضاعفة ستكون كفيلة بنجاحه في الامتحان).

مضيفا ان (التشنجات التي تنتج من قلق الامتحانات بالاضافة الى فرض الاهـــــل على ابنائهم ساعات من الدرس المضني فهذه تأتي احيانا بلا جدوى من دون البحث عن نقاط القوة والضعف لدى الابن قد تكون هي السبب الرئيس في رسوبه).