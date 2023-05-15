

الإمام الصادق‮ (‬ع‮)‬ مدرسة كريمة وسيرة عظيمة‮ ‬- حسين الصدر‮ ‬

-1-

الامام جعفر بن محمد الصادق‮ (‬ع‮) ‬وجه ناصع للامامة الحقة والزعامة الرشيدة‮ .‬

وهو منهل المواهب واستاذ المذاهب،‮ ‬ويكفيك أنْ‮ ‬تعلم أنَّ‮ ‬الثقات من الرواة عَنْهُ‮ ‬الذين ذكرهم الحافظ ابن عقدة الزيدي‮ ‬بلغوا اربعة آلاف،‮ ‬وهذا العدد الضخم من الرواة كافٍ‮ ‬في‮ ‬الدلالة على انه‮ (‬ع‮) ‬كان البحر المتلاطِم بالعلم والحكمة‮.‬

ولم‮ ‬يكن العلم محصوراً‮ ‬بالفقه والحديث والتفسير والكلام وانما امتد الى باقي‮ ‬العلوم،‮ ‬فجابر بن حيّان‮ – ‬العالم الكيميائي‮ ‬المشهور‮- ‬هو واحدٌ‮ ‬من طلابه الذين اخذوا علومهم منه‮ .‬

قال عنه النعمان بن ثابت إمام الأحناف‮ :‬

‮” ‬لولا السنتان لهلك النعمان‮ “‬

وقال عنه مالك بن أنس‮ ‬– امام المالكية‮ ‬–

” ما رأتْ‮ ‬عينٌ‮ ‬ولا سمعتْ‮ ‬أُذُن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً‮ ‬وعلماً‮ ‬وورعا‮ ‬،‮ ‬

وكان كثير الحديث‮ ‬،‮ ‬طيّبَ‮ ‬المجالسة‮ ‬،‮ ‬كثيرَ‮ ‬الفوائد‮ “‬

وقال عنه أيضا‮ :‬

‮” ‬كان جعفر بن محمد لا‮ ‬يخلو من احدى ثلاث خصال‮ :‬

إمّا صائِما‮ ‬،

وامّا قائما‮ ‬،

وامّا ذاكرا‮ ‬،

وكان من عظماء العُبّاد‮ ‬،‮ ‬وأكابر الزُهّاد الذين‮ ‬يخشون ربهم‮ “‬

-2-

ولم تشغله مهام الزعامة الدينية والروحية والعلمية عن تفقد الفقراء ورعايتهم والاحسان اليهم‮ ‬،‮ ‬فقد جاء في‮ ‬الأخبار‮ :‬

‮” ‬انه كان اذا صلّى العشاء‮ ‬،‮ ‬وذهب من الليل شَطْرُهُ‮ ‬،‮ ‬اخذ جرابا فيه خبز ولحم ودراهم فَحَمَلَهُ‮ ‬على عنقهِ‮ ‬ثم ذهب الى اهل الحاجة من اهل المدينة فَقَسّمَهَ‮ ‬فيهم‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬يعرفونه فلما مات وفقدوا ذلك عرفوه‮ “‬

إنّ‮ ‬سيرة هذا الامام العظيم حافلة بأروع المعطيات في‮ ‬الجانب الانساني‮ ‬والاجتماعي،‮ ‬وما جولاته الليلية التي‮ ‬كان‮ ‬يطوف بها على بيوت البائسين والمستضعفين الاّ‮ ‬الرسالة الواضحة التي‮ ‬تركها لنا جميعا في‮ ‬مضمار العناية والاهتمام بالشرائح الضعيفة التي‮ ‬تئن وترزح تحت وطأة الفقر والمعاناة،‮ ‬والعراق اليوم‮ ‬يضم الملايين ممن هم تحت خط الفقر وقد نسيهم أو تناساهم الكثيرون منا‮ ..!!‬

-3-

مدحه الشاعر فقال‮ :‬

أنتَ‮ ‬يا جعفرُ‮ ‬فوقَ‮ ‬

المَدْحِ‮ ‬والمدحُ‮ ‬عَناءُ‮ ‬

انما الاشرافُ‮ ‬أرضٌ‮ ‬

وَلَهُمْ‮ ‬أنتَ‮ ‬سَماءُ‮ ‬

جاز حدَّ‮ ‬المدح من قد‮ ‬

وَلَدَتْه الانبياءُ‮ ‬

ويحق لنا ان نستشهد هنا بقول القائل‮ :‬

قال فيه البليغُ‮ ‬ما قال ذو العيّ‮ ‬

فكلٌ‮ ‬بِفَضْلِهِ‮ ‬منطيقُ‮ ‬

وكذاك العدُو لم‮ ‬يَعْدُ‮ ‬أنْ‮ ‬قال‮ ‬

جميلاً‮ ‬كما‮ ‬يقول الصديقُ‮ ‬

-4-

من وصاياه الخالدة‮ :‬

‮{ ‬أوصيكم بتقوى الله‮ ‬،‮ ‬

واجتناب معاصيه‮ ‬،‮ ‬

وأداء الأمانة لمن ائتمنكم عليها،

وحسن الصحبة لمن صحبتموه،

وأنْ‮ ‬تكونوا دعاةً‮ ‬صامتين‮ “‬

فقالوا‮ :‬

وكيف ندعو ونحن صامتون ؟

قال‮ :‬

تعملون بما امرناكم به من العمل بطاعة الله‮ ‬،

‮ ‬وتعاملون الناس بالصدق والعدل‮ ‬،‮ ‬

وتؤدون الأمانة‮ ‬،

وتأمرون بالمعروف‮ ‬،

وتنهون عن المنكر‮ ‬،

ولا‮ ‬يطلع الناس منكم الاّ‮ ‬على خير‮ ‬

فاذا رأوا ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا اليه‮ “‬

والسؤال الان‮ :‬

اين نحن مما أراده الامام الصادق‮ (‬ع‮) ‬منا ؟

لقد ادعى الكثيرون من محترفي‮ ‬السياسة الانتساب الى مدرسة الامام الصادق‮ (‬ع‮) ‬إلاّ‮ ‬انهم لم‮ ‬يلتزموا بالحفاظ على القيم والمفاهيم التي‮ ‬دعا اليها الامام الصادق‮ (‬ع‮) ‬فخانوا الامانة،‮ ‬وعملوا من أجل اكتناز الأموال،‮ ‬وتحقيق المكاسب الشخصية‮ ‬،‮ ‬وانحازوا الى كتلهم السياسية ومصالحها وتناسوا مصالح البلاد والعباد،‮ ‬وابتكروا مالم‮ ‬ينزل به الله من سلطان وما معادلات المحاصصة وتقديم مزوري‮ ‬الشهادات على ذوي‮ ‬الكفاءات والخبرة والوطنية الاّ‮ ‬المثال البارز على ذلك‮ .‬

أقول‮ :‬

إنّ‮ ‬عظمة الامام الصادق تجلّت في‮ ‬صِدْقِهِ‮ ‬في‮ ‬التعامل مع الله ومع الناس وكاذب مَنْ‮ ‬ينسب نفسه الى الامام الصادق‮ (‬ع‮) ‬وهو بعيد كل البعد عن الصدق مع الله‮ ‬،‮ ‬والصدق مع الناس‮ .‬

فالعبرة ليست بالادعاء وانّما هي‮ ‬بصدق الولاء والانتماء وحسن السيرة والأداء‮ .‬