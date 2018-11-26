الإمارات تقرّر العفو عن بريطاني مدان بالتجسس

{ ابوظبي – (أ ف ب): أصدر الرئيس الاماراتي خليفة بن زايد آل نهيان عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس ، حسبما أفاد بيان رسمي امس الاثنين.وجاء في البيان أنه سيسمح للشاب البريطاني بمغادرة دولة الامارات (فور اكتمال الإجراءات الرسمية).وأوضح البيان أن عائلة هيدجز قدّمت (التماسا للعفو إلى الشيخ خليفة من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه)، وان الرئيس الاماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني.وكانت محكمة في أبوظبي أصدرت الاربعاء الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس.وأوقف هيدجز في الخامس من أيار في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي. وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 تشرين الاول دون السماح له بالسفر، حتى موعد جلسة محاكمته الاربعاء الماضي.وذكرت السلطات الإماراتية أن هيدجز قدم إلى الإمارات (تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به).ورغم قرار العفو عنه، كرّرت أبوظبي الاثنين اتهام هيدجز بأنه عميل استخبارات. وعبرت بريطانيا عن امتنانها لدولة الإمارات بعد أن أصدرت عفوا عن الأكاديمي البريطاني المسجون. وقال جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني (أنباء رائعة عن ماثيو هيدجز… رغم أننا لا نتفق مع الاتهامات لكننا ممتنون لحكومة الإمارات لحل القضية بسرعة). وأضاف أنها (لحظة حلوة ومرة في نفس الوقت لأنه يفكر في أبرياء ما زالوا محتجزين في إيران. ومضى قــائلا (لن تتحقق العدالة حتى يعودون هم أيضا إلى الوطن سالمين).