الإمارات تعفو عن البريطاني المدان بالتجسس ولندن ممتنة برغم رفضها الحكم

ابوظبي-(أ ف ب) – لندن -الزمان

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس، مع تأكيد الاتهامات بحقه وأنّه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن.

وعبّرت لندن عن «الامتنان» لدولة الإمارات، التي قالت إن خطوة العفو عن الشاب البريطاني (31 عاما) أتت انطلاقا من «العلاقات التاريخية والروابط القوية» بين الدولة الخليجية وبريطانيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فإن عائلة هيدجز قدّمت «التماسا للعفو» إلى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه». وأضافت الوزارة ان الرئيس الاماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر الاحد عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنّه سيسمح له بمغادرة دولة الامارات «فور اكتمال الإجراءات الرسمية». وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر «أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة». وبشأن اتهامات التجسس، قال هانت على إذاعة بي.بي.سي «لم نر أي أدلة بأنها حقيقية»، متوقعاً الافراج عن هيدجز «في وقت قريب بالفعل». وأضاف إنها «لحظة جميلة لا تخلو من مرارة» لوجود بريطانيين آخرين محتجزين «بدون وجه حق» حول العالم.

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بدورها عبّرت زوجة هيدجز عن سعادتها لأنباء العفو عنه.

وقالت دانييلا تيخادا، التي شاهدت زوجها لآخر مرة يوم الحكم عليه الأسبوع الماضي لإذاعة بي.بي.سي «هذا النبأ غمرنا بسعادة بالغة».

وردا على سؤال بشأن تكرار اتهام دولة الامارات لزوجها بالتجسس قالت تيخادا «في صميم قلبي أعرف بأنه ليس كذلك». لكنها أضافت «إذا كان هذا مقابل عودته، فأنا أرحب بالنبأ».

جاء الاعلان عن العفو بعدما عرضت على صحافيين بينهم مراسلة وكالة فرانس برس في أبوظبي تسجيلات مصوّرة لتحقيقات مع هيدجز يقول فيها إنه عنصر في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6».

ورغم قرار العفو، كرّرت أبوظبي اتهام هيدجز بأنه عمل على جمع معلومات حساسة «لصالح أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية».

وقال بيان تلاه في أبوظبي المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية والاقتصادية للامارات، وبـ»جمع وتحليل المعلومات العسكرية والسياسية حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن» حيث تقود مع السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة معترف بها.

كما قام البريطاني بـ»جمع وتحليل المعلومات عن متخذي القرار بالدولة بما فيهم أفراد من الأسر الحاكمة».

وأوضح «اعترف السيد هيدجز بالعمل على جمع معلومات حساسة وسرية عن الإمارات لصالح أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقد أثبتت الأدلة التي عُرضت على المحكمة من قبل النيابة العامة التهم المسندة للسيد هيدجز والتي أكدها كذلك اعترافه الصريح بقيامه بالتخابر لصالح دولة أجنبية، الأمر الذي لا يقبل الجدل بإدانة السيد هيدجز».