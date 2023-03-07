الإمارات تشارك في البطولة العربية للقوس والسهم

بغداد – الزمان

غادرت بعثة منتخب الإمارات للقوس والسهم إلى العراق للمشاركة في البطولة العربية داخل الصالات، من 7 إلى 9 آذار الجاري، بحضور أكثر من 14 دولة.كما يشارك المنتخب الإماراتي أيضا في بطولة العراق الدولية الأولى، التي ستقام من 10 إلى 12 ذار الجاري، بمشاركة أكثر من 18 دولة.ويترأس البعثة حميد عبد الله المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وتضم 7 لاعبين ولاعبات، وعادل الحمادي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات، وعادل رجا، المدير الفني للاتحاد، والحكمة شيخة الخاطري، المشرفة الإدارية، مع تسجيلها في هيئة الحكام الرسميين.

وأكد المشرخ أهمية المشاركة في البطولات القارية والدولية، خاصة المرتبطة بتعزيز القدرات الفنية والذهنية والبدنية للاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من الدول العربية أو الأجنبية.وأضاف أن ذلك يتماشى مع التوجهات المستدامة، التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سعيد مصبح الكعبي، لاستشراف مستقبل اللعبة، ورفد المنتخبات بالعناصر القادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الخارجية.