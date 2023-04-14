الإمارات ترحّب باستئناف قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية

برج خليفة أطول برج في العالم في وسط دبي

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ابوظبي (أ ف ب) – رحّب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر المجاورتين، معتبرًا أنها “خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وقالت الوكالة إنّ الوزير رحّب “باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين”، معتبرًا أنها “خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة”.

وتمنّى الوزير “المزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين”.

وأعلنت البحرين وقطر ليل الأربعاء-الخميس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلاقات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.

وكانت البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في كانون الثاني/يناير 2021.