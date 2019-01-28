مواجهة خليجية في المربع الذهبي

الإمارات تبحث عن التذكرة الذهبية وقطر تسعى إلى اللقب

{ دبي – وكالات

تشهد مباراة الدور نصف النهائي في نهائيات كاس امم اسيا 2019 بكرة القدم اليوم الثلاثاء بين الامارات المضيفة وقطر اثارة وهي تجمع قطبي الخليج اللذين نجحا في الوصول الى المربع الذهبي ليكون احد طرفي المباراة النهائية منتخب عربي.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، اول امس الأحد، إن دعم قيادة الإمارات للمنتخب، له بالغ الأثر في تأهل “الأبيض”، إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019. وتابع: “كانت سعادتنا كبيرة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مباراة ربع النهائي أمام قيرغيزستان.. وكان لحضوره أثره الواضح في التأهل إلى الدور التالي”. وأضاف: “في مباراة أستراليا، حرص الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، على مساندة اللاعبين من داخل الملعب، فتحقق النصر الغالي على حامل اللقب”. وأكد أن نجوم “الأبيض”، كلهم عزيمة وإصرار على تحقيق لقب البطولة، وإهداء الإنجاز للقيادة الإماراتية. كما أشاد الجنيبي بدور الجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني، وكذلك بالفريق الإداري والطبي، وكل عناصر المنتخب.

مغادرة لاعب اماراتي

الى ذلك غادر محمد أحمد، مدافع منتخب الإمارات، اول امس الأحد، معسكر الأبيض في أبوظبي، ليغيب عن مواجهة فريقه أمام قطر، الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس آسيا 2019. وغادر اللاعب المعسكر، بسبب إصابته في الركبة بمباراة الإمارات وأستراليا، في دور الـ8 لكأس آسيا، لينتهي مشواره مع “الأبيض” في البطولة، حتى في حالة التأهل للنهائي. وأكدت الفحوص الطبية التي أجريت له، ضرورة التدخل الجراحي، لتتواصل أزمة منتخب الإمارات المتكررة مع إصابات لاعبيه الخطيرة خلال النهائيات الآسيوية الحالية. وسبق أن تعرض اللاعب خليفة مبارك، لاعب الإمارات، للإصابة في مباراة “الأبيض” وقيرغيزستان في دور الـ16 واستدعى علاجه إجراء جراحة عاجلة في ألمانيا.

الدعم الجماهيري

أشاد خليفة الحمادي، لاعب المنتخب الإماراتي، بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير، في إنجاح مسيرة الفريق في بطولة كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات 2019. وقال الحمادي في تصريحات صحفية اول امس الأحد، إنَّ الوقفة الجماهيرية القوية، كانت من أهم الأسباب التي قادت “الأبيض” لتحقيق نتائج لافتة، مكنته من الوصول إلى مرحلة نصف النهائي. وقدَّم اللاعب، شكره للجماهير وروابط المشجعين بالأندية والجهات المختلفة على امتداد الإمارات، على مساهمتهم الفاعلة في دعم مسيرة المنتخب. واعتبر تواجدهم الدائم في المدرجات، وتشجيعهم المتواصل للاعبين، واحدًا من العوامل الأساسية التي منحت “الأبيض” التفوق على منافسيه. وأكد ثقته الكاملة، في استمرار دعم الجماهير للمنتخب، متوقعًا أن يمتلئ ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي بكامل سعته في مباراة نصف النهائي، أمام قطر، اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أنَّ توزيع تذاكر الدخول منذ وقت مبكر، من شأنه أن يشجع أعدادًا أكبر من أنصار المنتخب للحضور إلى الإستاد لمساندة اللاعبين، وشحذ هممهم في اللقاء المهم. وقال: “سنكون في انتظار جماهيرنا الوفية في معركة نصف النهائي، والمباراة تعتبر مصيرية، ولا تقبل القسمة على إثنين، ونحتاج بشدة إلى التشجيع والمؤازرة”. وختم “نحن على ثقة من أن أبناء الإمارات، سيكونون في الموعد، وسيملؤون مدرجات إستاد محمد بن زايد، ويقدمون ملحمة جديدة تقود المنتخب إلى المباراة النهائية”.

طموحات قطرية

أكد خوخي بوعلام، لاعب المنتخب القطري، أن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة الإمارات، في نصف نهائي كأس آسيا، لا تختلف عن الاستعداد لأي مباراة أخرى. وقال بوعلام، في تصريحات صحفية، اول امس الأحد: “لا يوجد شيء تغير من شكل استعداداتنا، فقد جرت بشكل عادي مثل أي مباراة في البطولة” وأضاف: “الجهازان الفني والطبي يقومان بعمل كبير، من أجل تجهيز اللاعبين دائمًا للمباراة التالية، ويبدو أثر هذا واضحًا في التنوع الخططي لكل مباراة، وكذلك في الجاهزية البدنية لكل اللاعبين”. وأبدى بوعلام رضاه التام عن مسيرة المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طموحاتهم لن تقف عند هذا الحد، لأن المنتخب منذ البداية وضعت له إستراتيجية للتعامل مع البطولة خطوة خطوة حتى حصد اللقب.وأكَّد سعد الشيب، حارس مرمى منتخب قطر، أنهم لن يكتفوا بالإنجاز الذي حققه الفريق، بالتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه. وقال الشيب في تصريحات صحفية اول امس الأحد: “حققنا نتائج جيدة، لكننا لن نكتفي بذلك. هدفنا المقبل، هو التأهل للمباراة النهائية للبطولة، وسنبذل أقصى ما في وسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف الغالي”. ويلتقي المنتخب القطري، اليوم الثلاثاء، مع الإمارات، في الدور نصف النهائي من أجل حجز مقعد بالنهائي المقرر يوم الجمعة المقبل. وعن هذه المواجهة، قال “بالطبع ستكون في منتهى الصعوبة أمام الفريق صاحب الأرض والجمهور، لكن المهمة ليست مستحيلة مع احترامنا للمنافس. العنابي أثبت أنه قادر على تحقيق الأفضل، وهو ما نسعى إليه”. وأضاف “الآن أمامنا خطوة نحو النهائي، ونسعى بكل قوة للعبور، والتأهل للنهائي، لأول مرة في تاريخنا”.

ويتمنى المهاجم القطري المُعز علي، أن يستمر منتخب بلاده في الوصول إلى آفاق جديدة، وذلك بعد أن بلغ العنابي الدور قبل النهائي لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه بهدف على نظيره الكوري الجنوبي، في دور الثمانية. وكشف المعز علي، هداف البطولة القارية المقامة في الإمارات برصيد 7 أهداف في 5 مباريات، عن سعادته بهذا الإنجاز. وقال إنه يرغب في تحقيق فريقه المزيد من التاريخ في هذه البطولة، بداية من الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء، في مواجهة الدولة المضيفة الإمارات. وأضاف مهاجم فريق الدحيل في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “نحن فخورون بهذا، علينا أن نشكر اللاعبين لتنفيذ جميع تعليمات المدرب.. نأمل ألا نتوقف عند الدور قبل النهائي ونستمر في تجاوز ذلك”.