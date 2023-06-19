الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬تعيدان‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعادت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتّحدة‭ ‬وقطر‭ ‬الإثنين‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬وأبوظبي‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭ ‬والتوتّر‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬الخلجيتين‭ ‬الثريّتين‭.‬

في‭ ‬2021‭ ‬أجرت‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬بعد‭ ‬قطيعة‭ ‬استمرّت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭.‬

والإثنين‭ ‬أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الكاملة‭ ‬بينهما‭.‬

وقال‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬تعلن‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودولة‭ ‬قطر،‭ ‬إعادة‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬باستئناف‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وسفارة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وقنصليتها‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬مزاولة‭ ‬أعمالها‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬لإرادة‭ ‬قيادتَي‭ ‬البلديْن،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يحقّق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‮»‬‭.‬

في‭ ‬أبوظبي‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬الرسمية‭ (‬وام‭) ‬إنّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬الذي‭ ‬يتولّى‭ ‬أيضاً‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬‮«‬تبادلا‭ ‬هاتفياً‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬استئناف‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وقنصليتها‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مزاولة‭ ‬أعمالها‮»‬‭.‬