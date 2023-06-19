الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬تعيدان‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما

دبي (أ ف ب) – أعادت الإمارات العربية المتّحدة وقطر الإثنين فتح سفارتيهما في الدوحة وأبوظبي بعد سنوات من القطيعة والتوتّر بين الدولتين الخلجيتين الثريّتين.
في 2021 أجرت الإمارات والسعودية والبحرين مصالحة مع قطر بعد قطيعة استمرّت أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد في الحال بين الدول الأربع.
والإثنين أعلنت الإمارات وقطر استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما.
وقال البلدان في بيان رسمي إنّه «حرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين».
وأضاف البيان أنّ «هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتَي البلديْن، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقّق تطلعات الشعبين الشقيقين».
في أبوظبي قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إنّ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء قطر الذي يتولّى أيضاً منصب وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني «تبادلا هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها».