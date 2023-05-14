الإقليم يناقش تصدير النفط بحضور فريق الإتحاد الوطني

اربيل – فريد حسن

ناقشت حكومة اقليم كردستان ، بحضور الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني ، اخر تطورات تصدير نفط الاقليم في اطار اتفاق بغداد واربيل . واعرب رئيس الحكومة مسرور البارزاني في مستهل الاجتماع بحضور نائبه قوباد الطالباني عن (سعادته بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الى اجتماعات مجلس الوزراء،وجدد الدعم لمبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،للمصالحة الوطنية ووحدة الاحزاب الكردية من اجل المصالح الوطنية)،

واشار البيان الى ان (الاجتماع ناقش اخر تطورات تصدير نفط كردستان في اطار الاتفاق بين بغداد واربيل)، واكد المجتمعون ان (حكومة الاقليم اوفت بكل التزاماتها في اطار الاتفاق وتنتظر الان الحكومة الاتحادية وتركيا التوصل لاتفاق نهائي لبدء تصدير النفط ،وكذلك التزام بغداد بارسال ما يلزم ميزانية رواتب حكومة الاقليم إلى حين إقرار قانون الموازنة)، ولفت الى ان (المجلس وجه الشكر لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة على جهودهم وخطواتهم في مواجهة مخاطر إعادة التأهيل والإرهاب، لغرض إطلاق إطار تشريعي جديد ،ولمواصلة التعاون مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات العالمية من أجل هذه القضية الدولية).