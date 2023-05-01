الإقليم يعجز عن دفع رواتب نيسان بسبب توقّف صادرات النفط

اربيل – فريد حسن

أكد وزير المالية في حكومة اقليم كردستان آوات شيخ جناب، عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي.وقال جناب في تصريح امس إن (الوزارة غير قادرة على صرف مستحقات رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي)، وأضاف أن (قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس تضمن نقطة مهمّة لصالح الاقليم)، وتابع انه (في حال عدم استئناف تصدير النفط من الاقليم ستكون مسألة تأمين رواتب الموظفين من مسؤولية الحكومة المركزية)، ولفت الى ان (الحكومة تعاملت خلال السنوات الماضية بمعايير ازدواجية مع الاقليم ، وهناك أشخاص في العراق لا يؤمنون بالدستور، والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن تصدير نفط الاقليم غير دستوري)، واعرب جناب عن (التفاؤل بالاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بشأن النفط، وهو من مصلحة الاكراد)، واستطرد بالقول (لم أشهد الجديّة التي يبديها السوداني على من سبقوه في رئاسة الحكومة). ومضى اسابيع على ايقاف عملية تصدير النفط من الاقليم الى العالم عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بناء على القرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية بباريس بحق تركيا.ففي شهر آذار الماضي، اصدرت محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، قراراً يقضي بعدم مشروعية قيام تركيا بتصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان دون الرجوع الى الحكومة المركزية ، وقد فرضت المحكمة الدولية على تركيا تعويضات مالية كبيرة لصالح العراق. وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية نهرو رواندزي قد اكد انه (على تركيا ان تعوّض العراق بمليار و500 مليون دولار على خلفية هذه القضية)، واضاف ان (الحكومة رفعت دعوى قضائية اخرى ضد تركيا لتعويضه عن السنوات منذ عام 2009 الى عام 2023 لحين ايقاف عملية تصدير النفط، لذلك فإن انقرة توقف تصدير النفط كورقة ضغط، وتطالب بإجراء المفاوضات مع العراق من اجل التوصّل الى حلّ يحرّرها من دفع هذا المبلغ). وباشرت شركة تسويق النفط سومو التابعة لوزارة النفط، في وقت سابق ،بتوقيع العقود مع الشركات التي تشتري نفط الاقليم ، تمهيدا لاستئناف اتفاق التصدير. وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح إن (الحكومة وصلت الى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق مع أربيل بشأن استئناف تصدير النفط من الاقليم)، واضاف ان (شركة تسويق النفط تكفلت بعملية تسلم وتصدير النفط من الإقليم ،وهي الآن بصدد توقيع العقود مع الشركات التي تشتري النفط)، مؤكدا انه (سيتم في الأيام القريبة ،الإعلان عن استئناف تصدير النفط).