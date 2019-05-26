هولير تفتح أبوابها للمحتفلين بالفطر المبارك

الإقليم يستعد لإستقبال سياح العيد ويتوّقع إنتعاش الإيرادات

إرتفاع أسعار التذاكر السياحية لا يؤجل فرحة المواطنين

بغداد – فائز جواد

في الوقت الذي تشهد فيه مكاتب السياحة والسفر ببغداد والمحافظات اقبال المواطنين للسفر والسياحة الى محافظات كردستان العراق التي تشهد استقرارا امنيا وهدوءا نسبيا والاجواء المناسبة في غالبية مناطق الشمال الادارية والسياحية توقعت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان، ارتفاع ايرادات السياح الى الاقليم في عيد الفطر من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي ،وقال نادر روستي المتحدث باسم هيئة السياحة في في تصريحات صحفية (سيتم خلال هذه الايام التي تسبق حلول العيد وضع خطة خاصة للتحضير لقدوم السياح في عيد الفطر).

واوضح ان (المطاعم هذا العام وبسبب الاوضاع السياسية والادارية المستقرة بين اقليم كردستان وبغداد والاقليم ودول الجوار، سفتح اكثر امام السياح لعيد). من جانبه قال زيرك عبد الرحمن صاحب شركة سياحية، ان (السياح وقبل ايام من عيد الفطر يقصدون مناطق اقليم كردستان على شكل مجموعات ويتوقع ان تكون السياحة هذا العام افضل، بسبب وجود العديد من المناطق السياحية والاجواء المناسبة واستــــــقرار الوضع الامني ).

وقال مدير السياحــــــــة في قضاء دوكان ريزين رؤوف ان (المسؤولين في سد دوكان اعلنوا ان مستوى مياه السد سيستقر خلال هذا الاسبوع وبالتاكيد سيتــم من اجل قدوم العيد تحضير 80% وحتى 85% من الكابينات للسياح).

واكد صاحب منتجع سياحي في منطقة سد دوكان حيدر فرج الله ان ( 90% من المدن السياحية لا تعاني اي مشاكل وهي جاهزة لاستقبال السياح) وكشف المتحدث باسم هيئة السياحة نادر روستي انه (وفق التخمينات كل سائح يزور اقليم كردستان لمدة ثلاثة ايام يصرف اكثر من 300 دولار.

وبحسب التخمين، اذا ما قصد 250 الف سائح خلال ايام العيد اقليم كردستان، فان الايرادات تصل الى نحو 75 مليون دولار، وتدخل هذه الايرادات اسواق اقليم كردستان. الخبير الاقتصادي خالد حيدر يقول انه (بسبب ان اقليم كردستان يشتهر بانه منطقة سياحية وان هذا القطاع مهم للاقتصاد، وان الايرادات السياحية التي تم تخمينها خلال ايام عيد الفطر تدخل اسواق الاقليم، فان ذلك يزيد الطلب على السلع) .

واضاف حيدر (اذا كانت تلك الايرادات للمنتوج المحلي فان ذلك يقوي اقتصاد اقليم كردستان، لكن اذا كانت تلك الايرادات للمنتوج المستورد فان ذلك يقوي اقتصاد البلد المصدر)

اسعار تنافسية

(الزمان ) استطلعت اراء بعض المواطنين الذين يستعدون للسياحة في محافظات الشمال خلال عيد الفطر المبارك ، المواطن ابو عبد الله السوداني موظف بوزارة الثقافة قال ( بكل تاكيد ان احد اهم الاسباب التي جعلتني اختار اربيل للسياحة خلال ايام العيد هو تنافس شركات السياحة ببغداد وباسعار تنافسية للسفر الى اربيل ومناطقها السياحية الاخرى ووجدت ان سعر التذكرة للشخص الواحد في الباص لاتتجاوز 50 الف دينار وتشمل السكن لمدة 4 ايام مع وجبات الاكل ومنهاج ترفيهي وســــــــــفرات سياحية لكافة منتجـــــــعات اربيل وهذا اراه مناسبا لاقضي مع عائلتي ايام عيد الفطر المبارك ) .

من جهتها تقول المواطنة عبير الكواك موظفة وام لاربعة اطفال (عندما اطلعت على اسعار التذاكر السياحية وخاصة تركيا وبيروت ومصر وجدتها مكلفة جدا بينما وجدت تكلفة السفر الى مدن اقليم كردستان لاتتجاوز ربع القيمة التي انفقها في تركيا او مصر اخترت ان ازور المناطق السياحية والمنتجعات الجميلة في اربيل ومناطقها) مدير شركة سياحية بشارع فلسطين ببغداد يقول (بعد ان خاطبنا الفنادق والمناطق السياحية في مدينة اربيل وجدنا التعاون الجاد والاسعار المناسبة المعروضة على السائحين على شكل كروبات سياحية قررنا تخفيض اسعار التذاكر للشخص الواحد بالتالي نفدت جميع التذاكر بسبب الحجوزات المبكرة من قبل العوائل البـــــــــغدادية وهذا الامر ينعش الســــياحة في اربيل ويعمل على مضاعفة الايرادات المالية للفنادق والمطاعم والمحال التجارية في اربيل وكافة المناطق وفي المقابل يــــــــجد الزائر المتعة والراحة والاعار المناسبة عندما يقصد مدن كردستان ومناطقها السياحية التي هي الاخرى ستشهد انتعاشا غير مسبوق) .

إنتعاش سوق الذهب

وعلى ذات الصعيد أنتعشت حركة سوق الذهب مع قرب عيد الفطر في اقليم كردستان وقال شوان أحمد الذي يعمل منذ 35 عاما في بيع وشراء الذهب في سوق قيصرية اربيل في تصريحات صحفية، ان (ظهور الازمة المالية خلال الاربع سنوات الماضية ضاعف من حجم الاضرار في سوق الذهب وقللت الازمة من عمليات بيـــــع وشراء الذهب، لان المواطنين يبيعون ذهبهم الخاص اكثر من شرائـــــــهم للذهب) واضاف انه (مع تحسن الاوضاع المالية للناس هذا العام وتوزيع الرواتب، ارتفع معدل البيع في الاسواق 40%).

من جانبه قال رئيس جمعية صاغة الذهب في اقليم كردستان قارمان جوهران (المشاكل السياسية الداخلـــــــية والدولية اثرت بشكل ســــلبي على الاسواق وانخفض مـــــــعدل استيراد الذهب) .

واضاف جوهر ان (الاوضاع المالية تحسنت هذا العام، الا ان المشاكل السياسية بين امريكا وايران اثـــــــرت على حركة السوق، وانخفض معدل استيراد الذهب 20% مقارنة بالعام الماضي) .

واوضح ان (سعر الذهـــب كان مستقرا العام الماضي، لذلك لم تكن هناك اضرار تذكر، الا ان سعر الذهب الان في ارتفــــاع وانخـــــفاض، لــــــذلك فان الســــــــوق بالتالي يكون غير مسـتقر).

ويتوقع ان يتحسن سوق الذهب مع قرب عيد الفطر في اقليم كردستان. من جانبها اكدت المواطنة فريدة الجاف موظفة في بلدية صلاح الدين ان ( استقرار سعر بيع وشراء الذهب مرهون باسعار صرف الدولار والتي هي الاخرى تعتمد على الاوضاع السياسية والامنية ويقينا ان صرف رواتب موظفي الاقليم حسن كثيرا من اوضاعهم المادية والتي انعكست ايجابا على اسعار السلع والمواد في الاسواق كافة وان سعر الذهب يشهد انخفاضا مع تحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية باستثناء الازمة التي اشغلت المنطقة العربية ودول الجوار التي مصدرها التهديدات الامريكية والعقوبات الاقتصادية على ايران يمكن ان نقول انها ازمت في المدة الماضية من اسعار الذهب واسعار السلع والمواد الاستهلاكية لكن سرعان ماستعود الى اوضاعها الطبيعية).