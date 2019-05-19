الإقليم : خمسة مرشحين لرئاسة كردستان بينهم البارزاني

اربيل – فريد حسن

اعلنت رئاسة برلمان اقليم كردستان أسماء خمسة مرشحين لمنصب رئيس الإقليم. وقال بيان امس ان (خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم هم كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيجيرفان البارزاني و وأوميد عبد السلام قادر و ومحمد حمه صالح قاد وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر)، واضاف انه (وبعد الإعلان عن أسماء المرشحين ستبدأ مهلة الاعتراضات وإعلان نتائجها خلال اربعة أيام ومن ثم سينتخب البرلمان رئيس الإقليم خلال ثلاثة أيام). ويتم انتخاب رئيس الإقليم بالتصويت العلني في برلمان كردستان ، حيث يتعين على المرشح الفائز الحصول على أصوات 56 نائبا ليصبح رئيسا للإقليم.ووافق برلمان كردستان مؤخرا بأغلبية الأصوات على مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة.وجرت الانتخابات في أيلول الماضي، وعقد أولى جلساته في تشرين الثاني عام 2018 إلا أن النواب فشلوا في انتخاب رئيس له منذ ذلك الوقت.وشهدت الدورة السابقة للبرلمان جدلا واسعا بعد استئناف أعماله بعد نحو عامين من تعطيل جلساته.

ويتكون برلمان الإقليم من 111 مقعدا، تخصص 11 منها للمكونات العرقية والدينية، بينما تتنافس الأحزاب السياسية المختلفة على مئة مقعد. فيما قدمت الكتل الكردستانية طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب بشأن اعادة تشكيل لجنة المادة 140 من الدستور. وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور في تصريح امس ان (الكتل الكردستانية قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب بشأن اعادة تشكيل لجنة المادة 140)، مؤكدة ان (رئاسة البرلمان وافقت على الطلب وقررت مفاتحة الكتل السياسية لتسمية مرشحيها لعضوية هذه اللجنة)، مشيرة الى ان (الطلب تضمن مواضيع عدة نظرا للاهمية القصوى للحفاظ على السلم المجتمعي ومعالجة وتطبيع كافة الاوضاع التي يمكن ان تسبب مشاكلا او غبنا او اعتداء على الحقوق بين مكونات الشعب واطيافه المختلفة ولاسيما الاوضاع في المناطق المتنازع عليها والتي تصل بين مدة واخرى الى مراحل تنذر بالخطر وقد تتسبب في انفلات امني تصعب السيطرة عليه ومعالجة نتائجه).