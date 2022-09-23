الإقتصاد في منظور السياسية – محمد فاضل الخفاجي

يمكن أن يؤدي الاستخدام الصحيح للاقتصاد إلى مجتمع أفضل لجميع المواطنين. وعرف الاقتصاد هو موضوع أساسي يحدد كيفية استخدام موارد الدولة وتوزيعها. إنها أيضًا دراسة كيفية عمل الاقتصادات وكيف يمكن تحسين الاقتصادات على أفضل وجه لتحسين رفاهية مواطني الدولة.

لسوء الحظ ، يسيء الكثير من الناس استخدام الاقتصاد في سعيهم وراء السلطة أو المكاسب الشخصية أو الظلم الاجتماعي. يخلق سوء استخدام الاقتصاد قضايا اجتماعية تحتاج إلى معالجة.

إحدى الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الاقتصاد كمصدر للسلطة السياسية هي تحديد من لديه إمكانية الوصول إلى الموارد الاقتصادية ومن لا يمكنه ذلك. يمكن استخدام هذه القوة لفرض قوانين معينة أو إنشاء سياسات اقتصادية تفيد أشخاصًا أو مجموعات معينة على الآخرين. على سبيل المثال ، استخدمت بعض البلدان الاقتصاد لتفضيل مواطنيها على مواطني البلدان الأخرى. ينتج عن هذا الاتجاه سياسات اقتصادية غير عادلة للدول الأخرى ، مما يساهم في التوترات العالمية. يمكن أن يؤدي استخدام الاقتصاد بهذه الطريقة إلى قضايا سياسية ، مثل الحروب التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان. يمكن أن يساعد الاستخدام الصحيح للاقتصاد في تحسين حياة جميع مواطنيها ، ولكن يجب استخدامه بشكل مسؤول.

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها استخدام الاقتصاد كمصدر للسلطة السياسية وهي خلق دعاية اقتصادية. يمكن استخدام هذه الدعاية لإقناع الناس بأفكار خاطئة عن الاقتصاد وكيفية عمله. على سبيل المثال ، قد يستخدم بعض السياسيين الدعاية لإقناع شعوبهم بأن النمو الاقتصادي مستحيل وأن الازدهار سيكون دائمًا بعيد المنال. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم أيضًا استخدام الدعاية لإقناعهم بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف على حساب الجودة.

سياسات ضارة

أدت هذه الأفكار إلى العديد من السياسات الاقتصادية الضارة وأضرت بالعديد من البلدان مالياً. إذا لم تكن المعلومات الصحيحة متاحة للناس ، فقد يؤسسون قراراتهم الاقتصادية على معلومات خاطئة أنشأها سياسيوهم. عند الاستخدام غير المسؤول ، يمكن أن يؤدي إنشاء بيانات اقتصادية خاطئة إلى خلق مشاكل أكثر من المشكلة الأصلية التي تم إنشاؤها لمعالجتها.

الطريقة الثالثة التي يمكن من خلالها استخدام الاقتصاد كمصدر للسلطة السياسية هي خلق عدم المساواة الاجتماعية. من خلال القيام بذلك ، يمكن أن تخلق مشاكل اجتماعية تؤثر سلبًا على حياة العديد من الأشخاص.

على سبيل المثال ، عندما يكون لدى بعض الأشخاص موارد اقتصادية أكثر من غيرهم ، فإن هذا يخلق مشاكل اجتماعية بين أولئك الذين لديهم موارد مختلفة. ونتيجة لذلك ، تخلق هذه المشكلات توترًا داخل الهيكل الاجتماعي للبلد ، مما يعيق قدرتها على العمل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خلق عدم المساواة الاجتماعية يخلق أيضًا فجوة بين الأغنياء والفقراء داخل الهيكل الاجتماعي للبلد ، مما له آثار سلبية على معنويات ذلك البلد واستقراره.

يساعد استخدام علم الاقتصاد بهذه الطريقة بشكل صحيح في إنشاء مجتمع أكثر إنصافًا اجتماعيًا لجميع المواطنين ، ولكن يجب استخدامه بشكل مسؤول إذا أراد تجنب خلق مشاكل أكثر مما يحل.

من ناحية أخرى ، إحدى الطرق التي يمكن أن يكون فيها الاقتصاد تُستخدم كمصدر للسلطة السياسية من خلال تحديد من لديه إمكانية الوصول إلى الموارد الاقتصادية ومن لا يمكنه ذلك. يمكن استخدام هذه القوة لفرض قوانين معينة أو إنشاء سياسات اقتصادية تفيد أشخاصًا أو مجموعات معينة على الآخرين. على سبيل المثال ، استخدمت بعض البلدان الاقتصاد لتفضيل مواطنيها على مواطني البلدان الأخرى. ينتج عن هذا الاتجاه سياسات اقتصادية غير عادلة للبلدان الأخرى ، مما يساهم في التوترات العالمية. – طريقة أخرى يمكن من خلالها استخدام الاقتصاد كمصدر للسلطة السياسية من خلال خلق دعاية اقتصادية – ليست معلومات حقيقية – وإقناع الناس من خلال أفكار خاطئة حول الاقتصاد وكيفية عمله.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي إنشاء بيانات اقتصادية خاطئة إلى اتخاذ العديد من الأشخاص قرارات سيئة حول كيفية إنفاق أموالهم ونوع الصناعات التي يدعمونها.

إنشاء بيانات خاطئة يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الذين ينتجون سلعًا للبيع بالفعل – شيء لا يتم القبض على السياسيين يرتكبون أخطاء به – للتنافس مع الشركات التي تصنع فقط منتجات مزيفة للبيع بأسعار متضخمة.

تؤدي البيانات الخاطئة أيضًا إلى عدم قيام العديد من الأشخاص بالبحث عن التكاليف الحقيقية المرتبطة بأشياء مثل التعليم أو الرعاية الصحية لأنهم يعرفون أن هذه الأرقام لن تتطابق أبدًا مع ما قيل لهم.

الطريقة الثالثة التي يمكن من خلالها استخدام علم الاقتصاد كمصدر تتمثل القوة السياسية في خلق عدم مساواة اجتماعية – ليست معلومات حقيقية – وإقناع الناس من خلال أفكار خاطئة عن الاقتصاد وكيف يعمل.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي إنشاء بيانات خاطئة إلى اتخاذ العديد من الأشخاص قرارات سيئة حول كيفية إنفاق أموالهم ونوع الصناعات إنهم يدعمون.

ارتكاب اخطاء

إنشاء بيانات خاطئة يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات التي تنتج سلعًا للبيع فعليًا – وهو أمر لا يتم القبض على السياسيين يرتكبون أخطاء به – للتنافس مع الشركات التي تصنع فقط منتجات مزيفة للبيع بأسعار متضخمة.

البيانات الخاطئة تسبب أيضًا العديد من لا يبحث الناس عن التكاليف الحقيقية المرتبطة بأشياء مثل التعليم أو الرعاية الصحية لأنهم يعرفون أن هذه الأرقام لن تتطابق أبدًا مع ما قيل لهم.

على الرغم من وجود طرق جيدة وسيئة لاستخدام الاقتصاد كأداة سياسية ، يساعد الاستخدام السليم للاقتصاد على خلق مجتمع أفضل لجميع المواطنين دون الإضرار بهم ماديًا أو اجتماعيًا. يساعد الاستخدام السليم للاقتصاد على خلق المساواة بين مواطنيها حتى يتمكن كل فرد من الوصول إلى نفس الفرص في الحياة. كما أنه يساعد الشركات على التنافس مع بعضها البعض حتى يتمكن الجميع – بما في ذلك الفقراء – من الوصول إلى سلع أو خدمات أفضل بأسعار أفضل مما يمكنهم تحمله.

يساعد الاستخدام السليم للاقتصاد الجميع من خلال تحسين وضعهم المالي بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الموقف في الحياة.

ومع ذلك ، يتطلب الاستخدام السليم للاقتصاد معرفة متى لا يجب استخدامه لأن القيام بذلك يخلق مشاكل خطيرة تفوق بكثير أي فوائد أولية ناتجة عن إساءة استخدامه.