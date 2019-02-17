خلفية موجزة

الإقتصاد العراقي والإستثمار المطلوب – حاكم محسن محمد الربيعي

من المعروف ان الاقتصاد العراقي مر بأزمات ومشاكل عديدة عبر اكثر من اربعين عاما لأسباب عديدة كان ابرزها الحروب والحصار والجميع يعرف ما للحروب والحصار من اثار كارثية في حياة الشعوب واقتصاداتها من حيث تدمير الهياكل الارتكازية لكل القطاعات والتأثير على حياة الناس وهذا ما ارادته، الدول التي تبنت الحرب على العراق في ظروف متعددة، ويرجع ذلك اما الى السياسة غير الحكيمة للحكومة والاستهداف الممنهج للقدرات العراقية اقتصاديا وعسكريا وعلميا من قبل دول اجنبية هي بالتحديد الولايات المتحدة وبريطانيا، الامر الذي استوجب تدبير مشاكل عسكرية وسياسية واقتصادية للعراق فكانت الحرب العراقية الايرانية لمدة ثماني سنوات ثم دخول الجيش العراقي الى مدينة الكويت وهو توريط قصد منه توفير مبرر لضرب القدرات العراقية فكان ما كان ، في وقت كان العراق يملك 39 مليار دولار احتياطي وسعر الصرف للدينار العراقي3.333دولار مقابل كل دينار ، ولو وضعت خطط تنموية لتخصيص الموارد النفطية لبناء العراق والتوسع في بناء قاعدة صناعية وزراعية وسياحية اضافة الى التوسع في الخدمات لشعب يملك رابع احتياطي نفطي في العالم لسارت الامور على نحو مختلف ، انتهت باحتلال العراق بمبررات كاذبة وهكذا هم الغرب وامريكا بالتحديد. يفعلون ما يريدون او بالأحرى ما تريد الصهيونية ثم يقولون كلام لا معنى له من قبيل ان المعلومات كانت كأذية او انهم ما كان لهم ان يقوموا بما قاموا به، هي نظم عنصرية استعمارية لا تحترم حقوق الانسان ولا تحترم استقلالية الشعوب، على اية حال كان عام 2003 عام الاحتلال و التاريخ الفاصل بين وجود دولة بمؤسساتها وحكوماتها بغض النظر عن مدى رضا الشعب من عدمه عن هذه الحكومة او الحزب الذي يقود السلطة، بمعنى اخر ان هناك من يعتقد انه بمكن تجنب الحرب مع ايران او المواجهة العسكرية مع دول العدوان وعلى راسها امريكا التي دمرت بلادنا ويستقبل مسؤوليها الان بالأحضان والقبل، ان ذلك اصبح من سير التاريخ، لكن التركة ثقيلة ومرتبطة بهذا التاريخ .

فترة ما بعد الاحتلال

مضى على احتلال العراق ستة عشر عاما وخلال هذه الفترة ارتفعت اسعار النفط وكانت الايرادات النفطية ارقاما كبيرة لم يألفها العراق من قبل، وكما قيل من كتاب وباحثين شرقيين وغربيين ان هذه الايرادات يمكن ان تبني دول، اين ذهب المال وكيف اهدر. بالتأكيد الجواب عند من تولوا المسؤولية في ادارة الحكم في العراق منذ التغيير ولغاية اليوم. وسيتم تناول الفقرات ذات الصلة بالاقتصاد العراقي كما يأتي: 1- القطاع الزراعي

العراق بلد زراعي وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للــــزراعة فيه 48 مليون دونم، ربما قل هذا العدد بسبب اهمال الزراعة وعدم توفر شبكات التصريف والمبازل النظامية، وفي العراق نهران هما دجلة والفرات وينفرد العراق بذلك، وكان العراق ينتج ويصدر الكثير من المحاصيل الزراعية رغم تعرضه للحصار والضغوط الدولية الا ان الزراعة كانت قائمة، وقد ذكرت منظمة الفاو في روما ان العراق كاد يصل الى الاكتفاء الذاتي لولا مذكرة التفاهم والمقصود بها مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي نفذت عام 1996 والتي انهارت على اثرها الاسعار في السوق العراقية وهو اتفاق حصل للتخفيف نسبيا عن الشعب العراقي الذي فرض عليه حصار قاتل لمدة ثلاثة عشر عاما بإصرار وعناد امريكي وبريطاني رعاة الديمقراطية وحقوق الانسان، كما يدعون او ان الديمقراطية وحقوق الانسان يفهمها الامريكان والبريطانيون واقصد حكوماتهم ومن يؤيدها على انها حرمان الانسان من قوت يومه ومن وسائل عيشه وامنه، هكذا هي رؤى هاتين الدولتين لحقوق الانسان وللديمقراطية ، ومارست الضغوط السياسية والعسكرية والضربات المستمرة لهياكل الاقتصاد العراقي قبل الاحتلال ثم الاحتلال عام 2003 خارج اطار قرارات هيئة الامم المتحدة المقيدة بالرؤى الامريكية والصهيونية، على اية حال تراجع القطاع الزراعي خلال الفترة التي اعقبت عام الاحتلال واصبح العراق يستورد كل شيء من دول الجوار وحتى دول لم نسمع بها من قبل، لكن الثقل الكبير كان لمنتجات دولة اقليمية كانت هي المنتفع الاول من احتلال العراق سياسيا وعسكريا واقتصاديا والغريب انه يتم استيراد منتجات يتم انتاجها في العراق وتدخل الى السوق العراقية بأسعار ادنى من اسعار المنتج العراقي بهدف التوقف عن انتاجها عراقيا وإبقاء العراق سوقا لتصريف منتجات الاخرين وبمساعدة مافيات تجارية وحزبية وسياسية لا تملك ادنى مستوى من الولاء للعراق ولكنها تعيش فيه وتأكل من خيراته وتنعم بالسلطة فيه، اي ولاء واي وطنية هذه. ان الوطنية والولاء ايها السادة هي تشجيع المنتج الوطني وحمايته بإيقاف الاستيراد لبعض المنتجات الزراعية التي تنتج وانتاجها يسد الطلب لكن بالمقابل هناك مافيات تصر على الاستيراد لا نها منتفعه بإشكال مختلفة ، وبمعنى اخر اما ان هذه الجهات هي التجار تحت مسميات مختلفة او ان لها حصص مضمونه من التجار الفاعلين في الاستيراد، وهكذا تم تدمير الزراعة في العراق . والحل يكمن في ايقاف الاستيراد لما يمكن انتاجه والقدرات متوفرة في العراق للإنتاج الزراعي وبدعم من الحكومة ، فلماذا هذا الاصرار على الاستيراد رغم توجيهات وزارة الزراعة بإيقاف استيراد بعض المنتجات، يتم الاستمرار في الاستيراد فما الحكمة في ذلك غير الولاء للأجنبي والانتفاع المالي من صفقات الاستيراد. ولكن بالمقابل يمكن تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تشريعات محفزة للمستثمرين وتقديم تسهيلات للراغبين في الاستثمار وازالة الحواجز والقيود امام الاستثمارات سواء وطنية او عربية او اجنبية مع توفير البيئة الامنة، وتنظيم التصرف بالموارد المائية والمطالبة بحقوق العراق المائية وفق القانون الدولي والمعاهدات التي تنظم تقاسم المياه للدول المتشاطئة على نهر واحد. ان الاهتمام الجدي بالزراعة العراقية والدعم السليم من قبل الحكومة ضمانة لتوفير الغذاء والامن الغذائي للبلد.

2- القطاع الصناعي:

مشكلة القطاع الصناعي هي الاهمال المتعمد من الدوائر المعنية في وزارة الصناعة. اذ لم تقم هذه الدوائر بالالتفات الى هذا القطاع المهم والحيوي والذي يعد من القطاعات الهامة كونه يعبر عن المستوى الذي وصل اليه البلد صناعيا، وهو قطاع تعرض الى مشاكل متعددة من بينها الاستيراد المنفلت لسلع كانت تنتج في العراق وتلبي الطلب ويتم تصدير الفائض منها الى الاسواق الخارجية، اما بعد الاحتلال اختلف الامر تماما وكان القطاع الصناعي كتب له ان يبقى هكذا، الامر الذي جعل مساهمته في الانتاج المحلي الاجمالي محدودة بل لا تذكر اصلا، اما على مستوى التشغيل فقد ساهم هذا القطاع على مر عمره الاقتصادي بتشغيل القوى العاملة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ولكن وكما هو واضح لم يحظى باهتمام الحكومات التي توالت على العراق خلال الفترة التي اعقبت عام الاحتلال بسبب الفساد الاداري والمالي المتفشي في مختلف مفاصل الدولة اضافة الى جملة من التحديات الداخلية والخارجية، ومن المؤسف ان البعض ممن شاء القدر ان يجعل منهم متحدثين باختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم يتقولون بكلام فارع ولا يعبر الا عن جهل مطبق عما هو القطاع الصناعي وكيف يعمل وماهي مقومات نهوضه، اذ يذكر هذا المتحدث وهو من سياسي ما بعد الاحتلال وبزيه الذي لا تريد الاشارة اليه، ان منشئات القطاع العام اصبحت خاسرة وتشكل عبئا ثقيلا على الدولة، وهذا الكلام بحد ذاته تجني والسؤال لهذا السيد المسؤول، هل منشئات القطاع العام الكبيرة والمتوسطة ومنشئات القطاع الخاص باختلاف احجامها هي المسئولة عما ال اليه الحال، هل نتحدث عن بناية ومكائن ومعدات ونلومها لماذا هي هكذا ام هناك انسان يديرها وهناك ادارات متخصصة هي المسئولة وهذه الادارات تم تحزبها وا صبحت تأتمر بأمر التشكيلات الحزبية والمسلحة وبالتالي فرض عليها ان لا تنتج كي لا تنافس المستورد ولأسباب عديدة ومن بينها ، ان البعض يمارس التجارة دون خشية من احد او يحصل البعض على نسب من الصفقات التجارية ، والسبب ليس هناك حساب والامر الاهم هي كما يقول البعض ربما اجندات خارجية مفروضة وعلى المعني الالتزام بها اي الابقاء على شركات القطاع العام والخاص دون انتاج ليستقبل السوق العراقي سلع الاخرين وقد حصلت حالات كثيرة كمادة الاسمنت والطابوق ومواد اخرى كثيرة، اما المواد الغذائية فالحديث يطول بل ان البعض ويعنى بالبعض هم منتجين من دول اقليمية سمح لهم بالاطلاع على مواصفات المنتج العراقي التي يريدها المستهلك العراقي وتضمينها للمنتج الاجنبي للتعويض له عن مواصفات المنتج العراقي وبالتالي يصبح من السهل قبول المستورد الأجنبي .

3- قطاع السياحة

هذا القطاع يرتبط بتوفر الامن والاستقرار الامني، كما يحتاج الى الاهتمام من دوائر السياحة المعنية من حيث توفير دعائم السياحة بكل انواعها من خدمات السكن والمطاعم ووسائل الترفيه والنقل والاهم الامن والامان اذ تتوفر اماكن سياحية في مختلف مدن العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وحتى التي يتوفر فيها الامان مهملة وابرز مثل على ذلك اثار بابل و واثار ومواقع سياحية وتاريخية في كربلاء والنجف والمثنى وذي قار والبصرة باعتبار هذه المدن امنة الى مستوى معين.

الاستثمار المطلوب

بعد هذا العرض الموجز، ما هو الاستثمار المطلوب الذي يحتاج اليه العراق، هل تهديم وتدمير مواقع حضارية لا قامة مراكز تجارية ( مولات ) او تهديم شركات صناعية عمرها يزيـد على 80 عاما ومنتجها تتحدث عنه وعن جودته الناس لنقيم عليه مولا لمستثمرين دخلوا العراق مع الاحتلال يطلبون العون والمساعدة من الاخر ليعينهم على توفير سكن بالإيجار او تمشية امور معيشتهم واليوم اصبحوا في حالة ثراء فاحش وسطوة لتهديم هذا المنشى او اختيار تلك قطعة الارض ذات الموقع الاستراتيجي او تهديم هذا النصب او ذاك في حين تحافظ الدول على كل المعالم الحضارية والتاريخية وتقوم بصيانتها دائما في حين هناك توجهات لدى البعض في العراق لاقامة مشاريع استثمارية وبالتحديد مولات في الشواخص الحضارية الدينية والتاريخية، العراق لا يحتاج الى المولات او المراكز التجارية بقدر حاجته الى تأهيل القطاعات الاقتصادية (زراعي ، صناعي ، سياحة ، خدمات ) وتشغيل هذه القطاعات بما يحقق استثمار الموارد الاقتصادية بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق انتاج متميز ويساهم في الانتاج المحلي الاجمالي، ويعمل على امتصاص البطالة وتشغيل جيش العاطلين بقدر معين ومن بين المشروعات التي يمكن البد بتنفيذها، او اعادة تشغيلها شركات ومشروعات زراعية كشركات للإنتاج الزراعي ومصانع الالبان ومشتقاتها وحقول الدواجن وتربية العجول والابقار، وتشغيل الشركات الصناعية باختلاف نشاطها بعد استبدال المكائن والمعدات المتقادمة وهي كثيرة في القطاعين العام والخاص كما يمكن البدء بمشروعات جديدة حسب الحاجة وتوفر الامكانيات والطلب عليها، كما يمكن اعادة تاهيل القطاع الصناعي من خلال استبدال المكائن والمعدات مع اختيار ادارات فاعلة ومهنية وغير متحزبة وايقاف الاستيراد الذي كان السبب الرئيس لتعطيل القطاعات الاقتصادية. والامكانيات متوفرة لكن الامر يحتاج الى قرارات حكومية حاسمة دون التأثر بإرادات جهوية مستفيدة من الانفلات في الاستيراد والامر الاهم وحدة ومركزية القرار ليكون فاعلا مع سيادة وتفعيل القانون لمحاسبة المخالفين من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي .