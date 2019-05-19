الإفراط‭ ‬في‭ ‬الجبن‭ ‬يسد‭ ‬الشرايين‭ ‬وقطعة‭ ‬واحدة‭ ‬منه‭ ‬تنفع‭ ‬القلب

تحديد‭ ‬كمية‭ ‬الملح‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬

برلين‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬للتغذية،‭ ‬إن‭ ‬للجبن‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬كثيرة،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬مصدراً‭ ‬جيداً‭ ‬للبروتين‭ ‬والكالسيوم،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناوله‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبب‭ ‬احتوائه‭ ‬على‭ ‬الملح،‭ ‬والأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬المشبعة،‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لبعض‭ ‬الأمراض‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الجبن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انسداد‭ ‬الشرايين،‭ ‬والإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬المشبعة‭ ‬قد‭ ‬تحرم‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬امتصاص‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬الأساسية‭ ‬المهمة‭ ‬لتثبيط‭ ‬الالتهابات‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬المفاصل‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يتسبب‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الجبن‭ ‬في‭ ‬إبطاء‭ ‬وظيفة‭ ‬الكبد،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬السموم‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ويرفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭. ‬وللاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬الجبن‭ ‬وتجنب‭ ‬مخاطره‭ ‬الصحية‭ ‬تنصح‭ ‬الجمعية‭ ‬بتناول‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬يومياً‭. ‬كماا‭ ‬ظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬أجراها‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬ريدنج‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الجبن‭ ‬يومياً‭ ‬يخفض‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬احتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬ووفقاً‭ ‬لنتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬«European‭ ‬Journal‭ ‬of‭ ‬Nutrition»،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬قطعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجبن‭ ‬يومياً‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وقاية‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬احتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬ويخفض‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬بنسبة‭ ‬14%‭. ‬وقسم‭ ‬الباحثون‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬الجبن‭ ‬يومياً‭ ‬بتوصية‭ ‬من‭ ‬الباحثين،‭ ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فاستمرت‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التجربة،‭ ‬خضع‭ ‬جميع‭ ‬المشتركين‭ ‬لفحص‭ ‬طبي،‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬قطعة‭ ‬جبن‭ ‬وزنها‭ ‬40‭ ‬غراماً‭ ‬يومياً‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬وقاية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭.‬ووفقاً‭ ‬للباحثين،‭ ‬يعود‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭ ‬«الجيد»،‭ ‬مقابل‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭ ‬«الضار»‭ ‬لدى‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬يومياً‭ ‬قطعة‭ ‬الجبن‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،أوردت‭ ‬مجلة‭ ‬«ديابيتس‭ ‬راتغيبر»‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الملح‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬إذ‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

وتنصح‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬المعنية‭ ‬بصحة‭ ‬مرضى‭ ‬السكري،‭ ‬بالإقلال‭ ‬من‭ ‬الملح‭ ‬خاصةً‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬ومرضى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬ومرضى‭ ‬القلب،‭ ‬ومرضى‭ ‬الكلى‭. ‬وأشارت‭ ‬«ديابيتس‭ ‬راتغيبر»‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تناول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬غرامات‭ ‬ملح‭ ‬يومياً،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لتوصيات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وحذرت‭ ‬المجلة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الملح‭ ‬يختبئ‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة،‭ ‬والنقانق،‭ ‬والجبن،‭ ‬ومعلبات‭ ‬الخضروات،‭ ‬لذا‭ ‬ينبغي‭ ‬مراعاة‭ ‬اختيار‭ ‬الأصناف‭ ‬قليلة‭ ‬الملح‭ ‬منها‭.‬