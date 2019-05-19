الإفراط‭ ‬في‭ ‬الجبن‭ ‬يسد‭ ‬الشرايين‭ ‬وقطعة‭ ‬واحدة‭ ‬منه‭ ‬تنفع‭ ‬القلب

تحديد كمية الملح المسموح بها كل يوم
برلين – لندن – الزمان
قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن للجبن فوائد صحية كثيرة، إذ يمثل مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم، غير أنها حذرت من الإفراط في تناوله أيضاً بسبب احتوائه على الملح، والأحماض الدهنية المشبعة، ما يمهد الطريق لبعض الأمراض.
وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول في الدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية. كما أن الأحماض الدهنية المشبعة قد تحرم الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل. وبالإضافة إلى ذلك يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السموم في الجسم، ويرفع خطر الإصابة بالسرطان. وللاستفادة من مزايا الجبن وتجنب مخاطره الصحية تنصح الجمعية بتناول ما لا يزيد عن 50 إلى 60 غرام من الجبن يومياً. كماا ظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ريدنج البريطانية أن تناول الجبن يومياً يخفض من خطر احتشاء عضلة القلب. ووفقاً لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة «European Journal of Nutrition»، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يومياً يساعد على تعزيز وقاية الجسم من احتشاء عضلة القلب، ويخفض النوبات القلبية بنسبة 14%. وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى الذين يتناولون الجبن يومياً بتوصية من الباحثين، أما المجموعة الثانية فاستمرت في تناول الطعام الذي اعتادت عليه. وبعد انتهاء التجربة، خضع جميع المشتركين لفحص طبي، أظهرت نتائجه أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراماً يومياً كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية.ووفقاً للباحثين، يعود هذا إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول «الجيد»، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول «الضار» لدى الذين تناولوا يومياً قطعة الجبن. من جهة اخرى ،أوردت مجلة «ديابيتس راتغيبر» أن الإفراط في تناول الملح يشكل خطراً على الصحة، إذ يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وتنصح المجلة الألمانية المعنية بصحة مرضى السكري، بالإقلال من الملح خاصةً لمرضى السكري من النوع الثاني، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب، ومرضى الكلى. وأشارت «ديابيتس راتغيبر» إلى أنه لا يجوز تناول أكثر من 5 غرامات ملح يومياً، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وحذرت المجلة من أن الملح يختبئ في العديد من الوجبات الجاهزة، والنقانق، والجبن، ومعلبات الخضروات، لذا ينبغي مراعاة اختيار الأصناف قليلة الملح منها.