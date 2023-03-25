الإعمار يستجيب لدعوة تنظيم ساعات العمل خارج الذروة

بغداد – علي شحونة الكعبي

استجابت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، لدعوة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بشأن تنظيم ساعات عمل آلياتها خارج اوقات الذروة.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المندلاوي خاطب الوزارة لاعتماد السياق العالمي المعمول به في الاعمال البلدية كافة، بما فيها اعمال التنظيف ورفع النفايات وغسل الشوارع خارج اوقات ذروة العمل)، مشيراً الى ان (الوزارة وجّهت ، بإتخاذ ما يلزم لتنظيم ساعات العمل دون الذروة بالسرعة الممكنة).

اوقات الذروة

واوضح ان (التزامن بأوقات عمل اليات امانة بغداد وبلديات المحافظات في اوقات الذروة الصباحية مع الدوام الرسمي يؤدي الى زيادة الازدحامات بصورة كبيرة)، مبيناً ان (هذا السياق العملي كان معمولاً به ابان الاضطرابات الأمنية وفرض حظر التجوال ليلاً، مايتطلب اعتماد سياق اخر يتفق مع الاستقرار الامني والحد من الزخم المروري وعدم ازعاج المواطنين).

ودعا المندولاي، محافظ بغداد واربعة وزراء لإنجاز مشاريع ناحية النهروان.

وقال البيان انه (بحسب كتب رسمية، خاطب المندلاوي وزارات الاعمار والصحة والداخلية، والعدل، ومحافظ بغداد، للإهتمام بمنطقة النهروان في بغداد وتنفيذ المشاريع الحيوية وخدمة الاهالي)، وشدد على (ضرورة الاسراع في استكمال مشروع ماء النهروان، وإدخاله للخدمة قبل حلول فصل الصيف، وإنجاز مشروع مستشفى النهروان العام لتحسين الخدمات الصحية)، لافتاً الى (متابعة مراحل مشروع مجاري النهروان، وبيان الإجراءات المُتخذة في الشروع بإنشاء معمل تدوير النفايات طبقاً للمواصفات الفنية المُحددة، الى جانب وضع خطة شاملة خاصة بإنجاز المتنزهات في المنطقة وعدد المدارس في المنطقة).

على صعيد متصل، اطلّع معاون مدير عام مديرية الماء في نينوى، رشاد الركابي، على مشروع ماء القيارة في المحافظة، موعزاً بالاسراع في انجازه ودخوله حيز الخدمة بالعام الجاري.

وذكر الركابي في تصريح لـ (الزمان) ان (المديرية وجّهت بتنفيذ المشروع بالتوقيتات التعاقدية وفق المواصفات القياسية وفق جودة عالية)، مؤكداً ان (الدعم متواصل لتذليل المعوقات مع الدوائر ذات العلاقة كافة، وتسهيل انجاز المشاريع بالاوقات المحددة)، واشار الى (انجاز 92 بالمئة من المشروع، والاستمرار بأعمال المحطات والخزّانات العالية، ونصب طواقم الضخ وعمليات ربط الكيبل تري الخاصة بالكهرباء بطاقة تبلغ 3 الاف متر مكعب بالساعة)، واوضح الكناني ان (شركة عثمان قادر احمد للمقاولات العامة تنفذ المشروع بكلفة مالية نحو 83 ملياراً، لتغذية 150 الف نسمة في قضاء ونواحي وقرى القيارة)، لافتاً الى ان (المشروع يحتوي على ثلاثة احواض ومضخات وفلاتر تصفية ومحطتي قوة، فضلاً عن خزان عالي من المؤهل انجازه خلال العام الجاري).