صندوق الإسكان يبسّط إجراءات منح القروض بدعم من المركزي

الإعمار يستجيب لدعوات ذي قار ويستعين بشركات أخرى

بغداد – ابتهال العربي

الناصرية – باسم الركابي

سحب وزير الاعمار والاسكان والبلديات، بنكين ريكاني، مشروعي مجسر الإسكان وماء الناصرية ومجسر تقاطع سوق الشيوخ في المحافظة، من الجهات المنفذة، واحالهما الى شركات رصينة، بعد توجيه الانذارات مسبقاً.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة عازمة على حسم قضية المشاريع المتلكئة في ذي قار، تزامناً مع مخاطبة المحافظ محمد هادي الغزي، للوزارة بسحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ، لعدم التزام الشركة بالمدة الزمنية الاخيرة التي منحتها الوزارة).

مبادرة داري

وشدّد ريكاني على (اهمية استكمال المشاريع المتلكئة في ذي قار بالتنسيق مع المحافظة)، واشار الى الى (عدم الشروع بتوزيع الاراضي بضمن مبادرة داري حتى الان)، واكد في تصريح امس ان (الوزارة لديها عدد من المشاريع في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والطرق بالمحافظة، وتحاول معالجة المشاريع المتلكئة بالتنسيق مع المحافظة).

مبيناً ان (هناك عدداً من المشاريع المتلكئة منها جسر في مركز الناصرية لم يكتمل منذ عشر سنوات)، لفت الى ان (توزيع الاراضي يجب ان يمر بمراحل عديدة، وهي تحديد المكان وإجراء التخطيط العمراني وإعداد التصميم الاساسي والمصادقة عليه، ثم الانتقال إلى مرحلة إنهاء العقود الزراعية، واستملاك الأراضي الموجودة، ثم اعمال المسوحات والفرز وتسجيلها بأسم البلدية ثم توزيعها الى المواطنين).

واضاف ان (صندوق الإسكان رفع قراراً الى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه، للمساواة بين مبلغ القروض للاقضية والنواحي ومركز المدينة، لمنع الهجرة داخل مركز المدن). على صعيد متصل، انجزت الوزارة ،مشروع الممر الأيمن لطريق سماوة ناصرية بطول 48 كيلومتر. وقال بيان امس ان (طريق المرور السريع رقم واحد يربط محافظتي المثنى وذي قار، ويعد من مشاريع الطرق المهمة والستراتيجية، التي تُسهم بتطوير شبكة الطرق الرابطة بين المحافظات)، موضحاً ان (الطريق نُفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور عن طريق شركة آشور العامة التابعتين للوزارة)، ونوه الى ان (العمل تضمن إكساء الطريق بالطبقة السطحية بالمواد البوليمرية المحسنة للقير المناسب لدرجات الحرارة العالية والاحمال الكبيرة، كما شملت الاعمال تنفيذ الأرصفة والتأثيث ونصب العلامات المرورية والتخطيط ونصب السياج السلكي والوقائي).

بدورها ،اكدت دائرة طرق وجسور كركوك ، ان نِسب إنجاز مشروع جسر صدر النهر وصلت الى 80 بالمئة، واشارت الى ان افتتاحه سيكون خلال تموز المقبل.

اعادة تأهيل

واشار مدير طرق وجسور المحافظة قاسم حمزة البياتي في تصريح ان (الجسر يربط بين كركوك ونينوى وصلاح الدين)، مبيناً ان (الشركة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الجسر جنوب غرب المحافظة، قطعت شوطاً كبيراً في مراحل العمل واقتربت من انجازه بالكامل، وإعادته الى الخدمة)، واشار الى ان (نسبة الانجاز اكثر من 80 بالمئة بتمويل من البنك الدولي)، واوضح البياتي ان (الأعمال شملت صب عدد من الخرسانات والفضاءات المتضررة، وإعادة تأهيل الجسر بالكامل بطول الف متر)، مضيفاً ان (الجسر يعد من الجسور الحيوية والمهمة التي شيدت على نهر الزاب الأسفل).

من جهته ذكر مدير المشروع وسام الشمري، ان (جسر صدر النهر يسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات كركوك واربيل ونينوى وصلاح الدين)، لافتاً الى ان (العمل جارٍ على إعادة الحاجز الحديدي واعمدة الإنارة وصولاً الى المرحلة الختامية التي تتضمن إكساء الطريق بمادة الاسفلت)، وتابع ان (العمل يجري بإنسابية جيدة بعد معالجة عدد من المعوقات التي واجهتها الشركة خلال المدة الماضية بسبب ارتفاع مناسيب المياه في نهر الزاب جرّاء سيول الأمطار، ويمكن استكمال العمل خلال الشهرين المقبلين ليكون جاهزاً للافتتاح خلال تموز المقبل).

من جهته، اكد صندوق الإسكان ، تبسيط اجراءات منح القروض للمواطنين بدعم من البنك المركزي. وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد في تصريح امس ان (البنك المركزي قدم الدعم للصندوق عن طريق مبادرته التي اطلقها عام 2016)? واضاف ان (البنك ارسل كتاباً رسمياً بشأن طلب إدارة الصندوق والمصرف العقاري بتعزيز رؤوس اموالهما لغرض منح قروض جديدة، لكون المبادرة تعتمد فقط على المبالغ التي تم منحها سابقاً)، وتابع ان (الصندوق وجّه بتسهيل الإجراءات للمواطنين فيما يخص منح القروض حسب تعليمات الوزير).