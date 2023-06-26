تنفيذ مشاريع تطوير قطاعي الصحة والتعليم بضمن الموازنة

الإعمار يحقّق إنجازاً بمدخل بغداد ديالى ويواصل تطوير ساحتي عدن وصنعاء

بغداد – ابتهال العربي

انجزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، 50 بالمئة من تأهيل طريق بغداد خالص في محافظة ديالى. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، انجزت 50 بالمئة من اعمال تأهيل طريق بغداد خالص في محافظة ديالى، وهو احد مقاطع طريق بغداد كركوك)، مشيراً الى ان (الأعمال شملت تعريض ممري الطريق من الى 12 متر، وإكساءه بالطبقة السطحية بسمك خمسة متر، الى جانب اعمال التأثيث والتخطيط وتثبيت العلامات المرورية والجسرية، فضلاً عن تأهيل مدخل بغداد ديالى وتوسعته بعرض 16 متر، وكذلك موقع سيطرة الغالبية بطول 500 متر بإستخدام الكونكريت المسلح لديمومته وتحمل المركبات ذات الحمولة الثقيلة). واكدت الوزارة، مواصلة العمل في مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء في بغداد احد مشاريع حل الاختناقات المروية . وذكر البيان ان (دائرة الطرق والجسور، تشرف على اعمال حفر الركائز للمجسرات والتوسعة لمسارات الطرق البديلة ضمن موقع المشروع، لدعم انسيابية حركة السيارات وتقليل الازدحامات)، لافتاً الى ان (إنشاء مجسر يربط شارعي النواب والإمام الكاظم، في الطريق المؤدي لشارع 14 رمضان وشارع الربيع بطول 850 متر، مع مقتربات الصعود والنزول)، وتابع ان ( الملاكات الفنية في الدائرة مستمرة في مشروع تصميم وتنفيذ مجسر ربط شارع 77 تقاطع القدس العبور في جانب الرصافة ببغداد ، ضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية)، موضحاً ان (المشروع يتضمن مجسر بارتفاع عالي يربط منطقة الفضيلية بإتجاه المشتل بمسارين على طول 600 متر وعرض 12 متر، اما المجسر الثاني يربط منطقة المشتل بإتجاه منطقة الفضيلية بطول 350متر بضمنه مجسر فرعي ثاني بإتجاه منطقة البلديات، مع تنفيذ شوارع خدمية جانبية للمجسرات واستدارات نظامية، تنسجم مع الخطة المرورية لفك الازدحامات)، ونوه الى (إعداد خطة مرورية بديلة لضمان انسيابية حركة المركبات اثناء اعمال المشروع عبرانشاء طرق بديلة شملت القناة بإتجاه حي المعلمين، والمشتل وشارع المدارس بإتجاه الفضيلية، والفضيلية بإتجاه البلديات). وادرجت محافظة بغداد، اربعة مستوصفات طبية ضمن موازنة العام الجاري، كاشفة عن خطط مشتركة مع وزارتي الصحة والتربية، لتنفيذ مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم. وقال مدير قسم الهندسة في المحافظة، حيدر كريم، في تصريح امس ان (المحافظة طلبت من الصحة تخصيص الاراضي لبناء المستوصفات)، مبيناً انه (تم إدراج اربعة مستوصفات طبية ضمن قاطعي الكرخ والرصافة، بضمن موازنة العام الجاري)، وبشأن ملف التعليم اوضح كريم ان (المحافظة حددت اكثر من 200 موقعاً لبناء المدارس بين جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن هدم مدارس قديمة تجاوزت اكثر من عقدين لإعادة بنائها)، واضاف ان (هنالك بعض التحديات تعيق توزيع بناء المدارس في العاصمة، مثل صعوبة إيجاد قطع اراض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كالأعظمية والكاظمية والمنصور والكرادة ومدينة الصدر، ما استدعى لجوء المحافظة الى استثمار ساحات المدارس في تلك المناطق لبناء صفوف إضافية ومختبرات، للتخفيف من كثافة الطلبة)، لافتاً الى (افتتاح 250 مدرسة حتى نهاية العام الماضي الى جانب الاتفاق مع وزارة الصحة لبناء مستشفى متخصص للأمراض السرطانية في مدينة الطب بخمسة طوابق)، وتابع ان (المشاريع بكلفة خمسة مليارات دينار تُحال للشركات، اما المشاريع التي تبلغ كلفتها اكثر من خمسة مليارات دينار تُحال الى المناقصات بموجب شروط التعاقد لضمان الجودة).