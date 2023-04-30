الإعلام والفوضى – مجاشع محمد التميمي

للإعلام دور مهم عن تكوين الصورة الذهنية عن اي شعب. اتذكر حينما سافرنا لمصر بعد 2003كنا نتوقع ان الشعب المصري كله نجلاء فتحي ومديحة كامل وحسين فهمي وغيرهم من نجوم السينما المصرية وتفاجأت بالمجتمع المصري محافظ جدا حتى ان التبرج في الحرم الجامعي لجامعة القاهرة لم يصل 50 بالمئة . من الانفتاح في اغلب جامعات العراق ما اريد ان اقوله ان الإعلام هو من يصنع صورة المجتمع فلا نستغرب حينما تشدد الاجراءات الامنية على العراقيين في المطارات نتيجة الارهاب القذر من 2003 لغاية الان واليوم للاسف الاعلام غير المهني بعيد عن المسؤولية تجاه مصلحة الشعب.

ان التطور التقني سيجعل من الصعوبة السيطرة على الإعلام في ظل حالة الفوضى في العراق.

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