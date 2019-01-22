الإعلام الديمقراطي إعلام دعائي وتحريضي ؟ – كامل كريم الدليمي

الاعلام الديمقراطي دعائي من حيث استجابته لمنطق الدعاية ، الذي يهتم بالصراع في ميدان الفكر ، كما يحلم بتدمير وابادة الافكار المعادية له اضافة الى عمله في تعبئة القوى والعواطف ومصالح الافراد والجماعات في اتجاه واحد ، واقناعهم بالوقائع المقدمة لهم ، وبما يجعلهم على صلة بالاسباب والدوافع وكذلك الاهداف والنتائج المبتغاه ، لذا يحتل العمل الدعائي في الاعلام الديمقراطي وضعاً متميزاً وخاصة في الممارسة لا لشيء إلا لان التطبيق الديمقراطي يفرز مستجدات عديدة عبر النشاط والفعاليات اليومية ، ثم الأخذ بالحسبان التأثيرات السيكولوجية التي تترتب على انعكاس تلك المستجدات على نفسية الناس والمعنيين بالاعلام .

وهو اعلام تحريضي من خلال استجابته المباشرة للكيفية التي يجري بها الحدث مع تقديم الوقائع الملحة ، بهدف خلق تقييم سليم ومواقف ودوافع ملائمة للسلوك ، مؤيدة وداعمة للممارسة ، اي ان الدعاية والتحريض في النتيجة يعملان على دفع الجماهير الى انتهاج سلوك يتطابق وينسجم مع مصالحها ومصالح الجهة المعنية بالدعاية والتحريض الى جانب ذلك فأنهما يمثلان اهمية قصوى للأسلوب والادوات والوسائل التي تساعد على انتهاج الجماهير سلوكاً جديداً يتقبل معــــــطيات التـــــطبيق الديمقراطي ويستجيب لها .

ان مهمة الاعلام الثوري عموماً ليس خلق الاحساس الوهمي بالاستنتاجات الخاصة بالفرد ، او الوصول الى القرار الحر ، وانا هو يعمل على اقامة الشروط الملائمة لتحقيق نشاط ذهني حر وفعالية ذهنية جماهيرية متحررة من قوى المخادعة والتضليل ، وللاسف ان تجربة الاعلام الديمقراطي في العراق تُعد من التجارب الفاشلة في توجيه الجمهور بل يتناسب والتعامل مع التجربة الديمقراطية كمنهج عمل مؤسساتي ، كون الرسالة الاعلامية في العراق في ظل التجربة الديمقراطية تحولت الى وسائل تضليل وتحريض من خلال تعدد مصادرها واختلاف توجه ومعتقد تلك المصادر ، وقد انقسم الاعلام في العراق بعد عام 2003الى ثلاثة انواع

اعلام حكومي ؛ وهو الذي يعتني باخبار الحكومة ويزوقها ويغطي فشلها ليبعث باجمل الرسائل الاعلامية للجمهور والتي ترسخ صورة ايجابية عن الاداء الحكومي رغم تحديات الفشل التي ترافق الأداء وسوء الادارة .

النوع الثاني اعلام الاحزاب ؛ وهي وسائل اعلام تعطي صور معاكسة للحقيقة ومختلفة في الشكل والمضمون للجمهور لحشد الدعم باتجاه احزاب معينة دون غيرها حتى وان اثبتت تلك الاحزاب فشلها في الاداء مما يُفقد الرسالة الاعلامية مصداقيتها ويُفقدها الحيادية ويُفرغها من محتواها .

اما النوع الثالث من الاعلام فهو الاعلام المستقل ؛ وقد يميل احياناً الى الاعلام التجاري والذي قد يحمل بين طياته رسائل اعلامية اكثر مصداقية ويتفاعل معها الجمهور لانه لايمكن ان يسوق لا للسلطة ولا للاحزاب الفاشلة الا مايخص الجانب الدعائي وحينها تكون الرسالة معروفة لدى الجمهور وممكن تمييزها .

وفي ظل هذا الانقسام والاختلاف في الرسائل الاعلامية الموجهة للجمهور المستهدف (في العراق ) لايمكن ان تحقق تلك الرسائل اهدافها على مستوى التفاعل مع التجربة الديمقراطية ولا على مستوى خلق رأي عام لصالح احزاب معينة لان هذا الاختلاف والانقسام والتشتت افقد الرسالة الاعلامية مصداقيتها.

لذا كما فشلت التجربة الديمقراطية في العراق في بناء نظام سياسي ناضج فقد فشل الاعلام الديمقراطي ترسيخ صورة ايجابية بشأن التجربة الديمقراطية او تحسين صورة الاحزاب امام الجمهور

ويبقى الجمهور العراقي هو مركز النجاح والفشل لاي تجربة ديمقراطية او اعلامية ساندة ، لذا يبقى جمهورنا ينتظر الافعال لا الاقوال في ترسيخ مشروع ديمقراطي حقيقي يسعى لبناء دولة مؤسسات يرافقه اعلام صادق يشارك في صناعة وحشد الرأي باتجاه تَبني كل ما هو جديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

التجربة الديمقراطية والاعلام الديمقراطي في العراق اصبح جزءاً من منظومة الفشل وأحد اسباب ترسيخ التقسيم المجتمعي بسبب استمراره في سياسة التضليل والتشويه والكذب وتوفير غطاء لأفة الفساد والفاسدين .