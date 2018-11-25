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الإعلام الحكومي وأخوة يوسف -مازن صاحب

مع اتفاق الفقه القانوني على براءة المتهم حتى تثبت ادانته الا ان القصص القرآنية تؤشر في قصة نبي الله يوسف عليه السلام ما درج في المثل الشائع عن براءة الذئب من دم يوسف، هكذا هو واقع الاعلام الحكومي في عراق اليوم ولأسباب متعددة أبرزها: أولا : عدم وجود رؤية ورسالة استراتيجية للإعلام الحكومي توحد الخطاب الإعلامي الرسمي للدولة ، فلا السياسة الخارجية لها نهج واحد يترجم في تصريحات الوزراء وأعضاء مجلس النواب ناهيك عن قادة الأحزاب ، مما يجعل الصحفي ووسائل الاعلام امام تضارب معرفي واضح في تحديد بوصلة الاتفاق السياسي للدولة على أي ازمة يمكن ان تثار في ظل وضع دولي واقليمي مأزوم دائما ، كل ذلك ينعكس على التزامات الصحافة والاعلام واغلبها حزبيا ولا يمول من المال العام في تكوين الرأي العام الجمعي للعراقيين اتجاه أي قضية يتصاعد دخان النقاشات حولها في صفحات التواصل الاجتماعي.

ثانيا : عدم الوضوح في الرؤية الاستراتيجية جعل الكثير من وسائل الاعلام تلهث وراء الاثارة لكسب الجمهور وليس تكوين رأي عام حصيف من خلال تفاصيل صياغة الخبر التي لابد وان تقدم له وجبة دسمة من التكوين المعرفي اللازم لتحصين الراي العام العراقي من مداخلات الازمات وبلورة مفاهيم المواطنة الصالحة والتعايش السلمي ، الا ان عدم وضوح الرؤية وربما ايضا أغراض التمويل الخارجي لبعض وسائل الاعلام ، جعل وظيفتها الأساسية العمل على تفريق الريا العام وتكريس نموذج الطارئ القائم على أساس المكونات الطائفية والعرقية وليس المواطنة الصالحة القائمة على عقد اجتماعي دستوري .

ثالثا : أدت مفاسد المحاصصة الى تكوين جيوش الكترونية ربما اذا كانت لأغراض انتخابية او للدعاية الحزبية ، فهي خارج اطار الدولة، لكن تحول البعض من المكاتب الإعلامية الى منصات اطلاق لفبركات هذه الجيوش مما انهى مفهوم وحدة الخطاب الحكومي الى مفاهيم متعددة لا تخدم الدولة وأهدافها في خططها الاستراتيجية او برنامجها الحكومي . حين نتفق على حقيقة عدم وجود خطاب حكومي موحد، السؤال: كيف يمكن ان نستعيد خطاب الدولة المتكامل ؟؟

أولا: ابرز معالم التخطيط للإعلام الحكومي انه نتيجة وقائع مطلوب تسويقها من قبل المكاتب الإعلامي في مختلف أجهزة الدولة، وهذا يتطلب قبل أي شيء براءة هذا الخطاب من ذئاب الجيوش الكترونية وهي مهمة لا تبدو بالسهلة وسط مفاسد المحاصصة، لذلك مطلوب إعادة صياغة إدارية في إجراءات العمل واشراف مركزي قيادية مخول بتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي ..

ثانيا : الكثير من مواقع الوزارات لا تنشر وقائع تكفل بشفافية الإجراءات والتعاملات المالية ابرزها نموذج النافذة الواحدة والمصروفات المالية بشكل دائم ، مما يجعل وسائل الاعلام تتفق مع التصريحات المتضاربة عن هذه المصروفات بسبب عدم شفافية التعامل مع الموازنة العامة للدولة ، وهناك نفاذة في موقع وزارة المالية تحت عنوان ” اين تذهب الاموال ؟؟” ما زالت صفحة فارغة من أي محتوى !!!

ثالثا : أهمية تدريب العاملين في المكاتب الإعلامية الحكومية ، للتفريق بين صياغة الخبر الصحفي والاعلان الترويجي عن نشاطات السيد المسؤول !!

فأهل المهنة يفرقون بين كلا النموذجين فيما الكثير من عظام رقبة السيد المسؤول الذين اكملوا دراستهم في معاهد إعلامية لمدة شهر اقل ا اكثر وتحولوا بقدرة قادر الى اعلاميين يناطحون عمالقة الصحافة مثل حسنين هيكل وسواه ، لا يفرقون في الكثير من الأحيان بين الضاد والظاء !! هذا غيث من فيض هموم المهنة وأتمنى على الجهات الاكاديمية والنقابية برعاية حكومية تنظيم ورشة عمل تأهيلية للإعلام الحكومي لعل وعسى تبدأ الخطوة الأولى في محاربة مفاسد المحاصصة.