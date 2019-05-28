الإعلاميات.. والإبداعيات – رحيم الشاهر

الكثير من فطاحل المشهد – اليوم- أراهم يعولون على الإعلاميات ، اكثر مما يعولون على الإبداعيات وصولا إلى غاية ليست في نفس يعقوب ع،وهنالك فارق شاسع بين الاثنين: بين إعلام ادبي أصبح ميسورا فركب موجته كل من هب ودب ، وبين أصالة فقدناها منذ عقود ،كنا وما زلنا نبحث عنها ،فلا نستعين الا بباحث المصادفة ليزيدنا ضلالا وبهتانا ، هؤلاء يعرفون سلفا أنهم فاشلون ، فاشتغلوا على أنهم مخادعون ، فشلهم في الإبداعيات ألجأهم إلى الإعلاميات قافزين على قلوب ومشاعر الناس ، وبما ان إعلام الفوضى الحالية ، وتناقضات الحداثة ، وموجاتها الصوتية ، يمكن اللعب على أوتاره ، والتخفي في ظله ، فإن هؤلاء المعاظلين ، وجدوا فرصتهم في التعويض المفرط ، فأكلوا وأكلوا وأكلوا وما شبعوا ، وجدوا في فوضى إعلام اليوم مادة دسمة للظهور ، واخذ مديات جعاجعية ( لاتغني ولا تسمن من جوع) ، هذا يحتج عليك بجائزة مصادفة ، ألمت به ، فظن انه بعث نبيا في صنمية اليوم وطلاسميته ، وذاك يحتج عليك بقربه من حائط السلطان ، فنفخ في روعه شيئا لاعهد له بمثله سابقا ، فظن انه صار ماردا ، وانه ظهر ، فلا تفوتوا فرصة ظهوره العظيم!، وآخر يحتج عليك بأنه حلم بالسياب يوما ، فنزل على رأسه طير الخوارق الشعرية ، وآخر يحتج عليك ، بأنه زار المتنبي ، وهو مقيم في بيته الشعري الذي يقول :

انا الذي نظر الاعمى الى ادبي

وأسمعتْ كلماتي من به صممُ!

فوسوس له الشيطان بقول الشعر، وعرض امره على ورقة بن جحفل ، فأخبره انه سيكون نبي هذا الزمان الشعري ، وآخر يحتج عليك انه ، نفخ في روعه من جن الشعر مانفخ ، فأصبح طويل الشعر، كث اللحية ، متشدق الكلام ، متبخترا على جميع الأنام، وآخر يحتج عليك انه هو سر المعجزة في قول بشار النابغة:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

وآخر يحتج عليك انه عمل بوابا للقصائد خلال 20 عاما ، فلماذا لايكون هو المارد الموعود؟! ان ماحطم امة العرب ، انها فشلت في بناء النموذجين: نموذج السياسي الفادي لشعبه قبل ان يفديه شعبه ، ونموذج الأديب الذي حاز على خزانة أنبياء العصمة الإبداعية ، فراحت تطلب من كل صيحة فرجا: فهي تركت محمد العظيم ص ، وراحت تبحث عن محمد بن خالتيه ، وتركت علي (ع) ، وذهبت تبحث عن علي مصائبيه ، تركت (عمر سراجويه) رض ، وذهبت تبحث عن عمر هالكيه وظلامويه ، تركت احمد شوقي ، وذهبت تبحث عن احمد بن دفتيه 00 الكاميرا صارت عندنا اهم من القصيدة ، والقرار السياسي ؛ لأن معظمنا – في حداثة اليوم- يبحث عن شهرة زائفة ، وبطريقة جنونية؛ لذلك أصبحت الكاميرا مطاردة بوليسية ، لجلب الشهرة ، وإلقاء القبض عليها بشتى الوسائل، ذلك إن كاميرا التاريخ تقول في بلاغة إفصاحها : ان صور حقائق الإبداع الخلابة في معظمها مخزونة في أرشيف المغيبين ، وهكذا هو أدب العلاقات ، تجده جالسا في الصف الأمامي ، في كل محفل للمزيفات!

لاتجعلوا قطاري ينتظر في محطتكم طويلا ؛ لأن بضاعته اكبر من الانتظار.