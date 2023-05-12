الإعفاء ميزان التفوق والذكاء – عامر محسن الغريري

عادت تجربة الاعفاء الى المدارس بعد انقطاع دام سنوات وتسلم الطلبة درجاتهم ولاحت علامات الفرح والسرور على محياهم .. جاء تفوقهم بعد ان صنعوا ظروف النجاح وهيأوا لانفسهم مناخ التفوق ها هو حصادهم الدراسي قد بان وجهدهم قد اثمر حصل تفوقهم لاغتنامهم دقائق الزمن والامساك بفرصه والحرص على التحضير اليومي والاستعداد بكفاءة لاداء الامتحان الشهري تنظيمهم لوقت الدراسة وجدولتهم للواجبات اليومية واطاعة وصايا مدرسيهم ووضع نداء الوالدين وحثهم على الجهد والاجتهاد والمثابرة والمواظبة موضع العمل تفوقهم على اقرانهم ثمرة تعب طويل وايقاظ لحلم نائم..

سال العرق من اجسادهم وهم يقطعون رحلة التفوق في والمواظبة المستمرة والعزيمة الراسخة للوصول الى الاعفاء العام استعانوا بالصبر وتسلحوا بالايمان.. ايها المتفوقون جوارحنا تفيض بالسرور وصدورنا تزخر بالسعادة لنيلكم درجات الاعفاء مبارك نجاحكم الجميع ينظر اليكم باعجاب انتم رجال الغد ستحملون رسالة وطنكم العراق الى الاعالي في البناء والعمران وميادين العلم انكم نور عيون الآباء والأمهات طلبتم العلم فاحسنتم في استثمارة .. غدا سيتنافس اخرون لنيل درجات الاعفاء ويقتدي بكم طلاب وطالبات بعد أن غرستم بذرة العلم الصالحة في عقول اهل الطموح والعزم الى أمام الى أمام وبعدا للكسل والجهل والظلام.