الإعدام‭ ‬لعنصرين ‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬هاجما‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬تونس

تونس-الزمان
قضت محكمة تونسية بإدانة تونسيين ينتميان الى تنظيم داعش بالاعدام لضلوعهما في هجوم استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس في العام 2020، بحسب تقارير اعلامية الثلاثاء.
وتحوّل عقوبة الاعدام في تونس بشكل مباشر إلى السجن المؤبد.
وكانت تونس جهة توريد المتطرفين الإسلاميين نحو العراق وسوريا في السنوات العشرة الأخيرة
وفي السادس من آذار/مارس 2020 استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة التونسية.
قتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي وأصيب أربعة من عناصر الشرطة التونسية ومواطن بجروح.
ولم يصب أي امريكي.
وحوكم خمسة أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم بينهم اثنان في حالة سراح.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام شنقا في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، على ما أفادت وسائل اعلام محلية.
أوقفت تونس تنفيذ أحكام الاعدام منذ العام 1991.
كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الاخرين.
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم المحكمة.