الإعدام‭ ‬لعنصرين ‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬هاجما‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬تونس

تونس‭-‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬تونسية‭ ‬بإدانة‭ ‬تونسيين‭ ‬ينتميان‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بالاعدام‭ ‬لضلوعهما‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتحوّل‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭.‬

وكانت‭ ‬تونس‭ ‬جهة‭ ‬توريد‭ ‬المتطرفين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬نحو‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬

وفي‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2020‭ ‬استهدف‭ ‬مسلحان‭ ‬كانا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬بهجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬دورية‭ ‬أمنية‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬التونسية‭.‬

قتل‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬المسلحان‭ ‬وشرطي‭ ‬وأصيب‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬التونسية‭ ‬ومواطن‭ ‬بجروح‭.‬

‭ ‬ولم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬امريكي‭.‬

وحوكم‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بتهمة‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بينهم‭ ‬اثنان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭.‬

وقضت‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الارهاب‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬اثنين‭ ‬وبالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لمتهم‭ ‬ثالث،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭.‬

أوقفت‭ ‬تونس‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الاعدام‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1991‭.‬

كما‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬وأربع‭ ‬سنوات‭ ‬للمتهمين‭ ‬الاخرين‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬بالإمكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬المحكمة‭.‬