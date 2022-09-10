إعادة فتح جسر الجمهورية عقب إغلاقه لأغراض الصيانة

الإطفاء يكافح حريقين نشبا في مجمع تجاري وأفران ببغداد

بغداد – ابتهال العربي

احكمت فرق الاطفاء، السيطرة على حريقين نشبا في افران صمون ومجمع تجاري في منطقتي الكرادة والعطيفية ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق ،أخمدت حريقاً كبيراً اندلع داخل فرن صمون مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في تقاطع المسبح بمنطقة الكرادة ،بعد تطويق النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المباني التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام)، واشار الى ان (فرق الاطفاء سجلت اصابة لدى ضابط برتبة مقدم بعد سقوطه من أعلى الفرن الى الأرض ،حيث أصيب بإصابات بليغة استوجب نقله الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم)، مؤكدا انه (جرى فتح تحقيق بحق صاحب الافران المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، إضافة إلى استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق)، ومضى البيان الى القول ان (فرقها زجت بمركبات الإطفاء التخصصية والساندة مع اشراك مركبة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الاقتحام والدخول وسط مبنى الكوخ التجاري للسيطرةعلى الحادث الذي اندلع في الطابق الخامس المخصص للعطور ومواد التجميل)، ولفت الى ان (الفرق انهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ،وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية). الى ذلك ، قطعت قيادة عمليات بغداد، جسر الجمهورية ذهاباً وإياباً لأغراض الصيانة.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقته (الزمان) امس أنه (تم قطع الجسر ذهاباً واياباً ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا من يوم امس لاغراض الصيانة). وحررت قوات الشرطة الإتحادية، امرأة مخطوفة بوقت قياسي في بغداد.وقال بيان تلقت (الزمان) امس إنه (بناءً على توجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية في تنفيذ المهام بالسرعة والدقة المطلوبتين، تمكن اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري وفي عملية نوعية من إتخاذ إجراءات أمنية سريعة مباغتة في تحقيق الانتشار وتطويق محل الحادث بعد ان تقدم احد المواطنين ببلاغ عن تعرض ابنة اخيه لحادث خطف)، واشار الى انه (بعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة ونصب سيطرات مفاجئة ،تم تحرير المخطوفة بعد ان القي القبض على المتهمة بعد وقت قياسي)، وتابع انه (جرى تسليم المتهمة الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة). وافادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بمقتل داعشيين خطيرين في ضربة جوية بصلاح الدين. واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها الوكالة الى سلاح الجو والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن المحافظة والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات ، حيث تم التأكد من مقتل م .ر.ج المكنى ابو حذيفة الذي يعمل عسكري ولاية صلاح الدين).