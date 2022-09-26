إعتقال ثلاثة أشخاص يرومون السفر إلى ألمانيا بوثائق مزوّرة

الإطفاء يخمد حريقين نشبا في مبنى الوقف الشيعي ومخزن تجاري ببغداد

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تمكنت فرق الاطفاء ،من إخماد حريقين نشبا في مخازن تجارية بمنطقة الزعفرانية ومبنى الوقف الشيعي قرب منطقة الباب المعظم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء أخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على أجهزة كهربائية تابع إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الزعفرانية)، مشيرا الى ان (الفرق طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث بعد أن نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق من خلال النوافذ اولاً لتسهيل دخول فرق الإطفاء الساندة من خلال بوابة المخزن الرئيسة،لتنهي أعمال الإخماد والتبريد بدون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية)، مؤكدا ان (الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق)، وتابع البيان ان (الفرق انقذت موظفة احتجزتها النيران المشتعلة داخل غرف الطابق الأرضي المتخذ لخزن الأضابير والأرشيف في بناية الوقف الشيعي في منطقة الباب المعظم)، لافتا الى ان (الاطفاء نفذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط الطابق المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد، مع تسجيل إصابة رجل إطفاء بحالة اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن آثر على نفسه بترك جهاز التنفس الخاص به وأعطائه للموظفة المحتجزة ليخرجها من موقع الحادث بسلام). وألقى قسم إقامة وجوازات مطار بغداد ،القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يرومون السفر عبر الخطوط الجوية القطرية المتوجهة الى ألمانيا. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس انه (لدى الشك بالوثائق المقدمة الى ضباط جوازات مطار بغداد ، وبعد تدقيقها وإرسالها الى مختبر فحص الوثائق، وتحليل البيانات ،اتضح أنها مزورة وغير أصولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء).واطاحت مفارز مديرية استخبارات كركوك، بأحد عناصر داعش، متهم بتهديد وابتزاز القوات الأمنية. واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن ومن خلال المعلومات الاستخباراتية الدقيقة ،القت القبض على أحد عناصر عصابات داعش ، الذي قام بتهديد وترهيب وابتزاز عناصر القوات الأمنية عبر برامج التواصل الاجتماعي)، مؤكدا ان (العملية جرت بالتنسيق مع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة ،وإحالة المتهم الى الجهات المختصة حسب المادة اربعة إرهاب).

واعتقلت مديرية شرطة محافظة النجف ،متهما بقضايا سرقة. وقال بيان امس انه (بعد ورود معلومات بوجود حادث سرقة في احد حقول الدواجن في منطقة الرهيمة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة اجرام النجف وعدد من ضباط ومنتسبي المكتب ،حيث تم التعرف على السارق والقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له ، اذ ضبط بحوزته المواد المسروقة وهي شاشة تلفاز عدد 12 ومواد اخرى)، واضاف انه (بعد التحقيق معه اعترف بالسرقة، وتم توقيفه وفق المادة 446 ?واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل).