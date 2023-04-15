الإطفاء يحكم السيطرة على حريق مجمع تجاري وسط السيدية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أحكمت فرق الاطفاء، سيطرتها على حريق نشب في مجمع تجاري لبيع العطور والملابس بمنطقة السيدية في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء أحكمت السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مبنى تجاري متعدد الطوابق لبيع العطور والملابس في منطقة السيدية)، واضاف ان (الفرق استنفرت وطوقت النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى المباني التجارية الملاصقة لموقع الحريق ونفذت عمليات الاقتحام المباشر بعد أن اضطرت إلى كسر الأقفال والدخول وسط محال المجمع وإخماد النيران بشكل كامل دون تسجيل خسائر بشرية)، وتابع انه (تم فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية واخبار مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المجمع التجاري بادئ الأمر). وتمكنت مفارز مكتب مكافحة سرقة مركبات الرصافة في مديرية مكافحة إجرام بغداد ،من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته مركبة مسروقة داخل أزقة منطقة الكرادة ببغداد.وأشار بيان تلقه (الزمان) امس الى ان (عملية القبض تمت بعد ورود إخبار من المشتكي بشأن سرقة مركبته ومباشرة مفارز المديرية بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتتبع المركبة وصولاً الى ضبطها بحوزة المتهم، حيث تم توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 461 من قانون العقوبات)، وأضاف ان (قوة من مكتب القدس لمكافحة الإجرام ، نجحت في إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ 12 مليون دينار من داخل إحدى الدور السكنية ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات).واطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية، بداعشيين اثنين في الانبار ونينوى.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعمليتين منفصلتين وبجهد استخباري مميز لشعبتي الفرقتين السابعة والسادسة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الشهيد سبهان مدخل نينوى والشهيد محمد الكروي)، واشار الى ان (العمليتين اسفرتا عن إلقاء القبض على داعشيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت والحمدانية). ووصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله ،إلى قاطع عمليات غرب نينوى.وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (وصول يارالله الى قاطع عمليات غرب نينوى ،يأتي للاطلاع على الوضع الأمني فيها). وفي فرنسا ،قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضوا في حزب العمال لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ إلى خمس سنوات أحدها مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمتي الابتزازو تمويل الإرهاب. وحوكم هؤلاء بتهمة الانتماء إلى شبكة مكلفة بجمع الأموال للحزب من الاكراد الموجودين جنوب شرق فرنسا. ويصنف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. في حين اعتبرت المحكمة في باريس أن (هؤلاء جمعوا أموالا كبيرة من خلال ممارسة ضغوط وتهديدات بنبذ من الجالية في حال عدم الدفع). ومثل أربعة منهم وهم موقفون وأربعة وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان منهما. وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريبا لتمضية عقوبتهما.وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة على دحض صفة الإرهاب، منددين (بالالتباس الكامل للدولة الفرنسية في علاقتها مع الاكراد الذين يعتبرون حلفاء في إطار محاربة داعش وإرهابيين عندما يقاتلون في تركيا).