الإطفاء يتصدّى لحرائق عرضية والإستجابة السريعة تحجم الأضرار

تفكيك عصابة أثناء بيع رضيع والقبض على متهم بقتل زوجته

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تصدى رجال الاطفاء ،لسلسلة حرائق عرضية نشبت في عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية ، اسفرت عن خسائر مادية. وقال مدير الدفاع المدني في المحافظة العميد لطيف جاسم حمود في تصريح امس إن (عدداً من الحرائق نشبت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين ،أسفرت عن حرق 12 دونماً من مخلفات الحنطة، فضلاً عن احتراق ثلاثة بساتين ومزارع حنطة تبلغ مساحتها 43 دونماً)، واضاف ان (فرق الاطفاء تمكنت من انقاذ نحو الف و700 دونم من محصول الحنطة)، واشار الى ان (أغلب هذه الحرائق حدثت في أقضية الطوز وبيجي وسامراء ومناطق الاسحاقي والضلوعية)، عازيا (أسباب هذه الحرائق الى تماس كهربائي، وذلك لمرور الخطوط الناقلة للكهرباء على أغلب المناطق الزراعية، والسبب الثاني هي صواعق رعدية نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة). وفي كركوك ، سيطرت الفرق ، على انفجار أنبوب غاز. واوضح البيان إن (الاطفاء سيطر على انفجار أحد أنابيب الغاز التابع لشركة نفط الشمال في منطقة باجوان)، نافيا (ما يشاع من أن الحادث تطور إلى حرائق عدة). وشهدت عدد من المحافظات ، عواصف وحرائق أسفرت عن خسائر مادية، من دون تسجيل خسائر بشرية.ففي محافظة بابل، سقطت محولة كهربائية على مركبة، ما أدى الى خسائر مادية. وذكر بيان امس ان (محولة كهربائية سقطت على مركبة ،مخلفة اضرارا ،كما نشب حريق في أحد المولات بمنطقة الحمزة الغربي ،وكذلك داخل دار سكن ، دون تسجيل إصابات بشرية)، ولفت الى ان (الاطفاء أخمد حريقا نشب بمشروع بزل وقصب في قضاء المسيب)، وتابع ان (قرية الديوانيات في قضاء الصويرة بمحافظة واسط ، حريقا ناتج عن تماس كهربائي، مما تسبب بخسائر مادية ايضاً،كما كافحت الفرق حريقا داخل بستان للنخيل في ناحية غماس بمحافظة الديوانية). وفي ذي قار، أخمدت فرق الاطفاء،حريقا داخل معمل للنجارة في سوق الشيوخ. واوضح البيان ان (الحريق لم ينتج عنه اضرار مادية)، واشار الى ان (تدخل فرق الاطفاء ،اسهم في اخماد حريق اندلع داخل بستان للنخيل في قرية الظاهرة التابعة لقضاء الخضر الصوب الكبير).

وفككت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عصابة مكونة من 4 نساء ورجل اثناء محاولتهم بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات واستدراج المتهمين والقبض عليهم في احدى مناطق بغداد بالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية الاتجار ،وانقاذ الطفل وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي). والقت مديرية شرطة الديوانية، القبض على متهم قتل زوجته بسبب خلافات عائلية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة عبطان محمد مطلك الشبلي وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق من قبل قسم مكافحة الإجرام بمتابعة مدير المكافحة العقيد رائد راضي وضابط التحقيق، اعترف احد المتهمين بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية).