بغداد وأربيل تواصلان التنسيق الأمني‮ ‬في‮ ‬مناطق الإهتمام المشترك

الإطفاء‮ ‬يحكم السيطرة على حريق التراث والأسباب قيد التحقيق

المحافظات‮ – ‬مراسلو‮ (‬الزمان‮) ‬

اتفقت قيادة العمليات المشتركة،‮ ‬مع قوات البيشمركة على تفعيل اللجان والتعاون لتعزيز الأمن في‮ ‬مناطق الاهتمام المشترك‮. ‬وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي‮ ‬في‮ ‬مؤتمر مشترك بمحافظة السليمانية‮ (‬عقدنا اجتماعاً‮ ‬مع قائد قوات السبعين مصطفى جاورش‮ ‬،لغرض إدامة وديمومة التنسيق الفعال المثمر على الأرض وتبادل المعلومات وتنفيذ الخطط المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة والتعاون المستمر على جميع المستويات في‮ ‬مناطق الاهتمام المشترك‮)‬،‮ ‬

واضاف ان‮ (‬توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة بهذا الصدد‮ ‬،وهو أن تكون القطاعات واحدة ومصيرنا وهدفنا واحد‮). ‬والقت مفارز جهاز الأمن الوطني‮ ‬،القبض على‮ ‬31 مبتزاً‮ ‬في‮ ‬محافظات عدة.وذكر الجهاز في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أنه‮ (‬على ضوء شكاوى تلقاها الجهاز من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني‮ ‬ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬وبعد تفعيل الجهد الاستخباري‮ ‬واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارزنا في‮ ‬6 محافظات واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على‮ ‬31 مبتزاً‮ ‬خلال شهري‮ ‬نيسان الماضي‮ ‬وأيار الجاري،‮ ‬حيث كانت الحصيلة الأكبر في‮ ‬محافظة نينوى،‮ ‬وتم القبض على‮ ‬13 متهماً‮ ‬بالابتزاز في‮ ‬مركز المدينة وغربها‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬مفارز الجهاز في‮ ‬محافظات كربلاء والأنبار والمثنى والبصرة وبابل،‮ ‬اطاحت بنحو‮ ‬18 مبتزاً‮ ‬بعد نصب كمائن محكمة لبعضهم‮). ‬ونجحت مديرية مكافحة إجرام بغداد،في‮ ‬القبض على عصابة سرقت اموال ومصوغات ذهبية ببغداد‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬مفارز مكافحة اجرام مكتب باب الشيخ‮ ‬،‮ ‬تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالدخول الى احدى الدور السكنية في‮ ‬منطقة الفضل وسرقة اكثر من سبعة ملايين دينار مع مصوغات ذهبية وجهازي‮ ‬موبايل نوع آيفون من داخل الدار‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬عملية القبض جاءت بعد إستنجاد المشتكية صاحبة الدار بمفارز مكتب باب الشيخ بشأن تعرض دارها للسرقة من قبل اشخاص مجهولين‮ ‬،وبعد التحري‮ ‬وجمع المعلومات وتتبع الجناة ومن خلال الجهد الفني،‮ ‬تمكنت المفارز من التوصل الى هوية احد المتهمين والقبض عليه‮ ‬،الذي‮ ‬اعترف بقيامه بسرقة الدار بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين تم القبض عليهما في‮ ‬ما بعد‮). ‬

واحكمت مفارز الدفاع المدني‮ ‬،‮ ‬السيطرة على حريق كلية التراث ببغداد.واوضح بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الفرق نجحت في‮ ‬السيطرة على حريق داخل مبنى مكون من أربعة طوابق ومغلف بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال في‮ ‬الكلية بمنطقة المنصور‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬الاطفاء استنفر ملاكاته وزج مركباته التخصصية والساندة لتكافح النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى المباني‮ ‬المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بإخماد الحريق بوقت قياسي‮ ‬حال دون اتساع النيران وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية‮)‬،‮ ‬وشدد البيان على القول ان‮ (‬الدفاع المدني‮ ‬فتح تحقيق في‮ ‬مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر‮). ‬