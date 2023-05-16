بغداد وأربيل تواصلان التنسيق الأمني في مناطق الإهتمام المشترك
الإطفاء يحكم السيطرة على حريق التراث والأسباب قيد التحقيق
المحافظات – مراسلو (الزمان)
اتفقت قيادة العمليات المشتركة، مع قوات البيشمركة على تفعيل اللجان والتعاون لتعزيز الأمن في مناطق الاهتمام المشترك. وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في مؤتمر مشترك بمحافظة السليمانية (عقدنا اجتماعاً مع قائد قوات السبعين مصطفى جاورش ،لغرض إدامة وديمومة التنسيق الفعال المثمر على الأرض وتبادل المعلومات وتنفيذ الخطط المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة والتعاون المستمر على جميع المستويات في مناطق الاهتمام المشترك)،
واضاف ان (توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة بهذا الصدد ،وهو أن تكون القطاعات واحدة ومصيرنا وهدفنا واحد). والقت مفارز جهاز الأمن الوطني ،القبض على 31 مبتزاً في محافظات عدة.وذكر الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (على ضوء شكاوى تلقاها الجهاز من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومة مالية مقابل عدم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية نفذت مفارزنا في 6 محافظات واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 31 مبتزاً خلال شهري نيسان الماضي وأيار الجاري، حيث كانت الحصيلة الأكبر في محافظة نينوى، وتم القبض على 13 متهماً بالابتزاز في مركز المدينة وغربها)، مؤكدا ان (مفارز الجهاز في محافظات كربلاء والأنبار والمثنى والبصرة وبابل، اطاحت بنحو 18 مبتزاً بعد نصب كمائن محكمة لبعضهم). ونجحت مديرية مكافحة إجرام بغداد،في القبض على عصابة سرقت اموال ومصوغات ذهبية ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكافحة اجرام مكتب باب الشيخ ، تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بالدخول الى احدى الدور السكنية في منطقة الفضل وسرقة اكثر من سبعة ملايين دينار مع مصوغات ذهبية وجهازي موبايل نوع آيفون من داخل الدار)، واشار الى ان (عملية القبض جاءت بعد إستنجاد المشتكية صاحبة الدار بمفارز مكتب باب الشيخ بشأن تعرض دارها للسرقة من قبل اشخاص مجهولين ،وبعد التحري وجمع المعلومات وتتبع الجناة ومن خلال الجهد الفني، تمكنت المفارز من التوصل الى هوية احد المتهمين والقبض عليه ،الذي اعترف بقيامه بسرقة الدار بالاشتراك مع متهمين اثنين آخرين تم القبض عليهما في ما بعد).
واحكمت مفارز الدفاع المدني ، السيطرة على حريق كلية التراث ببغداد.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق نجحت في السيطرة على حريق داخل مبنى مكون من أربعة طوابق ومغلف بالواح الايكوبوند سريعة الاشتعال في الكلية بمنطقة المنصور)، ولفت الى ان (الاطفاء استنفر ملاكاته وزج مركباته التخصصية والساندة لتكافح النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى المباني المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بإخماد الحريق بوقت قياسي حال دون اتساع النيران وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية)، وشدد البيان على القول ان (الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر).