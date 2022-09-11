الإطار‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة لاستئناف‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي

وزير الصدر:ندرك الضغوط على حلفائنا لكن الوطن يستحق التضحية
بغداد – عبدالحسين غزال
انتهى اجتماع قيادات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في منزل القيادي فالح الفياض امس بالاتفاق على المباشرة بخطة اتصالات مع القوى السياسية للدفع باتجاه عقد جلسة البرلمان العراقي لفك الانسداد من خلال خطوة انتخاب رئيس للجمهورية، وبحسب مصدر مقرب من الاجتماع فان الاتصالات والزيارات ستتكثف مع قيادتي الحزبين الكرديين من اجل اجتيار عقبة الترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر في تصريحه للزمان ان الاطار يريد السير خطوة خطوة من دون، حرق المراحل بسبب حساسية الموقف مع التيار الصدري. من جهته رأى وزير القائد، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انّ على حلفاء التيار الاقدام على خطوة جريئة يستحقها الوطن فيها تضحية بالرغم من الضغوط الشديدة على الحلفاء في إشارة الى الحز ب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة. فيما رأى القيادي في الإطار، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أمس الأحد، أن لا داعي بعد للحديث عن حل البرلمان. وكتب المالكي وهو العدو الأول للتيار الصدري بعد تسريب التسجيلات، في تغريدة له على تويتر، أن «القضاء حكم بعـدم جـواز حـل البرلمـان، وهـذا يعنـي لا انتخابـات مبكـرة إلا بعـد اسـتئناف مجلـس النـواب لعقـد جلسـاته وتشكيل حكومـة جديـدة مكتملـة الصلاحية».
وأضاف أن «القـوى السياسيـة أبدت موقفهـا الـداعـم لقرار القضاء، وأعلنـت رفـض حـل البرلمـان والانتخابـات المبكـرة المقترحة، وهـذا يعنـي لا داعـي بعـد للحديـث فـي هـذا الموضـوع المحسـوم دسـتورياً وقضائيـاً وسياسـياً ويجـب مغادرتـه». ودعا المالكي، إلى «تكريس الكلام والجهـود والمقترحـات، علـى كيفية تفعيل البرلمـان، وكيفيـة الإسراع فـي تشكيل حكومـه ائتلافيـة لتحقيق أفضـل الخدمات والاستقرار السياسي والأمني». ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة. كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، قطبا «إنقاذ الوطن» الذي كان يضم الكتلة الصدرية، قد أكدا بوقت سابق امس، أهمية «إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات». وكان ما يُعرف بـ»وزير القائد» صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قال في وقت سابق اليوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى»، لافتا إلى أن «الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية»