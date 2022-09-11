الإطار‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة لاستئناف‭ ‬جلسات‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي

وزير‭ ‬الصدر‭:‬ندرك‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬حلفائنا‭ ‬لكن‭ ‬الوطن‭ ‬يستحق‭ ‬التضحية

بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

انتهى‭ ‬اجتماع‭ ‬قيادات‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬القيادي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬امس‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬المباشرة‭ ‬بخطة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬للدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬لفك‭ ‬الانسداد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬فان‭ ‬الاتصالات‭ ‬والزيارات‭ ‬ستتكثف‭ ‬مع‭ ‬قيادتي‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اجتيار‭ ‬عقبة‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الاطار‭ ‬يريد‭ ‬السير‭ ‬خطوة‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬دون،‭ ‬حرق‭ ‬المراحل‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الموقف‭ ‬مع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬رأى‭ ‬وزير‭ ‬القائد،‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬انّ‭ ‬على‭ ‬حلفاء‭ ‬التيار‭ ‬الاقدام‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬يستحقها‭ ‬الوطن‭ ‬فيها‭ ‬تضحية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الشديدة‭ ‬على‭ ‬الحلفاء‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬الحز‭ ‬ب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة‭. ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الإطار،‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولة‭ ‬القانون،‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬بعد‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭. ‬وكتب‭ ‬المالكي‭ ‬وهو‭ ‬العدو‭ ‬الأول‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬بعد‭ ‬تسريب‭ ‬التسجيلات،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬حكم‭ ‬بعـدم‭ ‬جـواز‭ ‬حـل‭ ‬البرلمـان،‭ ‬وهـذا‭ ‬يعنـي‭ ‬‎لا‭ ‬انتخابـات‭ ‬مبكـرة‭ ‬إلا‭ ‬بعـد‭ ‬اسـتئناف‭ ‬مجلـس‭ ‬النـواب‭ ‬‎لعقـد‭ ‬جلسـاته‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومـة‭ ‬جديـدة‭ ‬مكتملـة‭ ‬الصلاحية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القـوى‭ ‬السياسيـة‭ ‬أبدت‭ ‬موقفهـا‭ ‬الـداعـم‭ ‬‎لقرار‭ ‬القضاء،‭ ‬‎وأعلنـت‭ ‬رفـض‭ ‬حـل‭ ‬البرلمـان‭ ‬والانتخابـات‭ ‬المبكـرة‭ ‬‎المقترحة،‭ ‬‎وهـذا‭ ‬يعنـي‭ ‬لا‭ ‬داعـي‭ ‬بعـد‭ ‬للحديـث‭ ‬فـي‭ ‬هـذا‭ ‬‎الموضـوع‭ ‬المحسـوم‭ ‬دسـتورياً‭ ‬وقضائيـاً‭ ‬وسياسـياً‭ ‬‎ويجـب‭ ‬مغادرتـه‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬المالكي،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تكريس‭ ‬الكلام‭ ‬والجهـود‭ ‬‎والمقترحـات،‭ ‬علـى‭ ‬كيفية‭ ‬تفعيل‭ ‬البرلمـان،‭ ‬وكيفيـة‭ ‬‎الإسراع‭ ‬فـي‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومـه‭ ‬ائتلافيـة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضـل‭ ‬‎الخدمات‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا،‭ ‬رد‭ ‬دعوى‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬لكون‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬رئيسي‭ ‬الجمهورية‭ ‬والحكومة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وتحالف‭ ‬السيادة،‭ ‬قطبا‭ ‬‮«‬إنقاذ‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يضم‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية،‭ ‬قد‭ ‬أكدا‭ ‬بوقت‭ ‬سابق‭ ‬امس،‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬بعد‭ ‬تهيئة‭ ‬المتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬الدستورية،‭ ‬يسبقها‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬تتمتع‭ ‬بكامل‭ ‬الصلاحية‭ ‬وتحظى‭ ‬بثقة‭ ‬واطمئنان‭ ‬الجميع‭ ‬ببرنامج‭ ‬حكومي‭ ‬متفق‭ ‬عليه،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬استمرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعمله‭ ‬لحين‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ»وزير‭ ‬القائد‮»‬‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬العراقي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نعي‭ ‬كثرة‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬حلفائنا،‭ ‬لكن‭ ‬التضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله‭ ‬أيضاً‭ ‬أمر‭ ‬محمود‭ ‬ومطلوب،‭ ‬فالشعب‭ ‬لا‭ ‬التيار‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يرفض‭ ‬تدوير‭ ‬الوجوه‭ ‬وإعادة‭ ‬تصنيع‭ ‬حكومة‭ ‬فاسدة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الحلفاء‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‮»‬