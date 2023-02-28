تحويل سير المركبات نحو تقاطع حماه بعد قطع طريق في زيونة

الإطاحة بمروّجي مخدّرات وإخماد حريق سكن فلاحي مطار النجف

المحافظات – مراسلو (الزمان)

فككت القوات الامنية ،شبكة مكونة من أخطر تجار المخدرات خلال عملية نوعية لمفارز الاستخبارات في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (من خلال التنسيق مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على 3 من تجار المخدرات في منطقة صليخ ببغداد بحوزتهم كمية من مادة الكريستال ومبالغ مالية)، وأضاف أنه (بدلالة المتهمين تم نصب كمين محكم قرب تقاطع درويش، أسفر عن إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وبحوزته كمية من المادة نفسها ومسدس)، واشار الى (مصادرة المواد وتسليم المتهمين الى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية).

وفي البصرة اطاحت مفارز جهاز الأمن الوطني، بأحد أخطر المهربين والمطلوبين في البلاد.وقال الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بإشرافِ ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد جهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، ألقت المفارز على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو أ. ع.ش والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب)، وأضاف أن (عملية القاء القبض جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة). وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على 12 إرهابياً في خمس محافظات.واوضح بيان للمديرية تلقته (الزمان) امس إنه (استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات الأنبار وميسان وصلاح الدين والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في أقضية رمانة وعنة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والأيسر وعامرية الفلوجة والدورة)، مؤكداً (تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً). وفي النجف ،افادت إدارة المطار الدولي، بالسيطرة على حريق نشب في كرفانات لسكن فلاحين في المطار. فيما باشر رجال المرور العامة ،بقطع الطريق المؤدي الى مدينة العاب بغداد لاغراض استبدال المفصل من قبل دائرة المشاريع في امانة بغداد . وقال مدير العلقات والاعلام في المديرية العميد زياد القيسي لـ (الزمان) امس ان (مفارز المرور باشرت منذ امس بقطع الطريق القادم من مدينة العاب بغداد في منطقة زيونة باتجاه تقاطع العمال ،لغرض استبدال المفصل من قبل دائرة المشاريع في أمانة بغداد)، واشار الى انه (تم تحويل السير القادم من تقاطع العمال ذهاب واياب من تقاطع العمال باتجاه تقاطع حماه وبالعكس)، داعيا المواطنين الى (سلك الطرق البديلة تجنباً للكثافة المتوقعة).