الإطاحة بمدان هارب وإحباط 6 محاولات إبتزاز

المحافظات – مراسلو (الزمان)

احبطت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية، 6 محاولات ابتزاز في اربع محافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (6 أشخاص ،اثنان منهم من بغداد ومثلهما من الأنبار وأخران من النجف وكركوك، ابتزوا 6 فتيات من محافظاتهم)، واشار الى ان (الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين ، بعد قيامها بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا)، واضاف ان ( تلك العمليات ،جاءت على خلفية ورود مناشدات من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص حاولوا استدراجهن لأجل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو تسليمهم أموالا أو القيام بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي). واطاحت مفارز الامن الوطني ،بمتهم في قضايا فساد بعد هروبه من محكمة تحقيق محافظة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بجهد استخباري ومتابعة ميدانية ، تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للنزاهة بقضايا فساد بعد فراره من محكمة تحقيق صلاح الدين قبل محاكمته)، واضاف انه (جرى تسليمه إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون). فيما اخمدت فرق الدفاع المدني ، حريقا اندلع داخل بناية قيد الإنشاء في منطقة الكاظمية ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حريقا اندلع داخل بناية سكنية متعددة الطوابق قيد الإنشاء في مجمع جواهر دجلة في منطقة الكاظمية ،حيث تمكنت فرق الاطفاء من مكافحة الحريق ومنعت انتشار النيران وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية).

وفي ديالى ، شرعت قوة من اللواء 62 وبالاشتراك مع اللواء 110 في الحشد الشعبي، بعملية دهم وتفتيش في منطقة دروشكه في قضاء خانقين شرقي محافظة ديالى. وقال بيان امس ان (العملية الأمنية تهدف الى القضاء على خلايا داعش وملاحقتهم في قضاء خانقين).