الاستخبارات تستدرج مطلوبين من خارج العراق وتصطادهم

الإطاحة بعصابة متهمة ببيع الاعضاء البشرية في ديالى

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، القبض على عصابة من ثلاث اشخاص يرومون بيع كلى مقابل مبلغ مالي مقداره 90 مليون دينار في ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ( الزمان ) ، أنها ( تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من ثلاث اشخاص يرومون بيع كلى مقابل مبلغ مالي مقداره 90 مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من الجريمة المنظمة ديالى واستدراج المتهمين والقبض عليه بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي ) .

الحاق ضرر

وأضافت ، ( تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات ) الى ذلك أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة برصد ضررٍ في المال العام يتجاوز ثلاثة مليارات دينارٍ، وتنظيم معاملات شراءٍ وهميَّةٍ بقرابة 280 مليون دينار في ديالى.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنَّ ( فريق مكتب تحقيق الهيـئة في ديالى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المحافظة – قسم الصيدلة، قام بضبط أوليَّات شراء المواد الخاصَّة بالشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيَّـة ” كيماديا” التابعة لوزارة الصحَّة، التي تمَّ تجهيزها للدائرة، مُبيّنةً أنَّ المواد تشمل 275,930 شاشاً طبياً معقماً، و5,126 من الكفوف الطبيَّـة المُعقَّـمة ) .

وأكَّدت الدائرة ، عن ( وجود مغالاةٍ كبيرةٍ جداً في أسعار شراء المواد، فضلاً عن قرب انتهاء صلاحيتها؛ ممَّا أدى إلى إحداث ضررٍ بالمال العام بأكثر من ثلاثة مليارات دينار ) .وأشارت ، إلى ( ضـبط أصل معاملات صرفٍ لأعمال حـفـر وصب أعمدةٍ كهـربـائيَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، مُوضحةً ضبط 16 معاملةً بقيمة مليوناً و 576 ألف دينارٍ، تمَّ تنظيم معاملات شراءٍ وهميَّةٍ لها من قبل مُوظَّفي فرع توزيع كهرباء ديالى ومراكز الصيانة التابعـة لها في خانقين وكنعان والمقداديَّة والمنصوريَّة وأبو خميس ومندلي ).وأضافت ، إنه ( تمَّ ضبـط رئيس وأعضاء لجـنة جـباية أصحاب المركبات التابعـة لدائرة النقل والمُواصلات في ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للتعليمات والضوابط ، لافتةً إلى جباية ضعف المبلغ المُقرَّر بصورةٍ رسميَّةٍ، وفي حالة عدم الدفع يتمَّ فرض غرامةٍ ماليَّةٍ على أصحاب المركبات ) .

معلومات استخباراتية

واصطادت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية،مطلوبين من عناصر داعش ،أحدهما عمل قناصاً والآخر في التسليح والتفخيخ إبان التحرير في محافظة نينوى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت مفارز الوكالة وبعملية أمنية استمرت أيام من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار في محافظة نينوى، أحدهما يعمل قناصاً والآخر في التسليح والتفخيخ إبان عمليات التحرير)، واشار الى (اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل). وواصلت القوات الأمنية ،عملية البحث والتفتيش عن مطلوبين خلال عملية سيوف الحق في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العملية شارك فيها الحشد باللوائين 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، و63 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث تدخل السريع وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش)، مؤكدا ان (العملية تهدف لملاحقة خلايا داعش والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين ،بينما تستمر القوات المشتركة بتنفيذ العملية لتحقيق أهدافها المرسومة).

وأطاحت الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ،بمنفذ جريمتي خطف وقتل في محافظة البصرة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات البصرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج الاول لواء الثامن والتسعين وبعد البحث والتفتيش والمطاردة ،تم إلقاء القبض على المتهم خلال ساعات بعد قيامه بعملية خطف وقتل للمجني عليه الذي كان يعمل موظفا في شركة نفط الجنوب)، وأضاف ان (الجاني قام بعد الاختطاف برمي المختطف أربع اطلاقات نارية بمسدس ،مما أدى إلى مقتله بالقرب من جسر سيد نور في منطقة الضواعن التابعة إلى ناحية النشوة قضاء الدير وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً).