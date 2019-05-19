إعتقال ثلاث نساء ومنتحل صفة ضابط ببغداد

الإطاحة بداعشي بارز وضبط وثائق تتضمن أسماء قيادات في مكحول

بغداد – فائز جواد

اعلنت خلية الإعلام الامني عن اعتقال أمير كتيبة الهاونات في داعش بالجانب الايسر لمدينة الموصل. واوضح بيان امس انه (وفقا لمعلومات استخبارية دقيق، اعتقلت قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى القيادي في داعش والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى), واضاف ان (عملية القبض تمت في الجانب الأيسر لمدينة الموصل). وضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية اسلحة ووثائق مهمة تخص اسماء قياديين بتنظيم داعش في جزيرة مكحول بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.وقالت المديرية في بيان إن (مفارزها في الفرقة 14 دوبالتعاون مع لواء 91 من داهمت مضافتين في منطقة البو جليب بجزيرة مكحول وتضبط بداخلها 5 أحزمة ناسفة و 10 عبوات ناسفة مختلفة و 4 موبايلات ورام و 3 يم كارد), مشيرا الى (ضبط أيضا وثائق مهمة تضم أسماء الدواعش وعوائلهم وهواتفهم بعضها دولي والأخر محل، كما تضمت الوثائق أسماء المسؤولين الإداريين لبعض القواطع التي يتحرك فيها الدواعش).

انزال جوي

وقتلت قوة أمنية تسعة من داعش بعملية انزال جوي في وادي حوران غرب محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان امس ان (قيادة العمليات الخاصة الاولى نفذت عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول داعش في صحراء وادي حوران اسفرت عن قتل 9 من الارهابيين وتدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وانفاق للتنقل والتخفي ولازالت العمليات مستمرة). الى ذلك افاد مصدر بأن القوات تمكنت من تفكيك 80 عصابة وشبكة اجرامية منذ مطلع العام الجاري، مبينا ان غالبية هذه العصابات تضم نساء. وقال المصدر في تصريح امس ان (قوات الأمن نجحت من تفكيك أكثر من 80 عصابة وشبكة إجرامية منها نحو 55 عصابة تضم في صفوفها نساء يضطلعن بأدوار وتهم مختلفة). والقت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على منتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية.واشارت في بيان امس الى إن (مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في الوزارة), لافتا الى انه (تم ضبط بحوزته هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية وبرتبة رائد), وتابع البيان ان (الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة 160 لسنة 1983 واتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقه). وفي السياق ذاته , تمكنت المديرية من اعتقال عصابة مكونة من ثلاث نساء مختصة بسرقة المنازل في مدينة الكاظمية.وذكرالبيان إن (فريق العمل المختص في مكافحة اجرام بغداد تمكن من اعتقال ثلاث متهمات أثر ورود إخبار بوجود جريمة سرقة لإحدى الدور في الكاظمية), واضاف أنه (بعد التعمق معهن بالتحقيق اعترفن صراحة عن قيامهن بسرقة حقائب نسائية متعددة وأجهزة موبايل ومواد منزلية مختلفة أخرى من خلال كسر زجاج الباب الداخلي للمنزل فضلا عن قيامهن بعدة سرقات مماثلة أخرى ضمن القاطع), وأشار البيان الى (عرض الأوراق التحقيقية أمام القاضي المختص وتم إيقافهن وفق أحكام المادة 446 ق.ع واتخذت الإجراءات القانونية بحقهن).

وضبطت هيئة المنافذ الحدودية مسافرا يحمل الجنسية البنغالية بحوزته تأشيرة دخول مزورة في مطار بغداد الدولي. وذكر بيان للهيئة امس انه (تم ضبط المسافر على متن الخطوط الجوية العربية إلى بنغلادش وبحوزته ستيك فيزا تفعيل متعددة مغادرة وعودة إلى العراق اتضح انها مزورة بعد تدقيقها وفحصها في مختبر الوثائق وتحليل البيانات بالاستناد إلى كتاب إقامة مطار بغداد الدولي), ولفت الى (إحالة المسافر والمضبوطات وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة المطار لاتحاد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه) .

اعتداء ارهابي

واستنكرت أمانة بغداد الاعتداء الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير. واكد بيان للأمانة امس ان (منزل مدير عام بلدية الغدير تعرض الى اعتداء بقنبلة يدوية أسفر عن أضرار مادية وخسائر بالممتلكات فقط), وعد البيان بأن (الحادثة تندرج تحت مسميات ارهابية , متوعدا الجناة بالملاحقة القانونية). واعتقلت مديرية مكافحة الاجرام في قيادة شرطة النجف المتهم بجريمة القتل بحق احد المحامين بالمحافظة .على صعيد متصل , صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية أقوال متهما عن جريمة اطلاق نار على صالون حلاقة في منطقة الجمعيات.