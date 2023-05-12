الإطاحة بإثنين أقدما على حرق المحاصيل والإطفاء يحبط محاولات جديدة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

القت عناصر الحشد الشعبي، شخصين أقدما على حرق محاصيل زراعية في محافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (قوة من اللواء 15 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد ،تمكنت من القبض على شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعية في منطقة السور التابعة لناحية الرشاد بكركوك)، واشار الى ان (عملية الاعتقال تمت بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية ،والإطاحة بهما والقبض عليهما بعد أن تم إخماد الحريق في منطقة السور)، مؤكدا (اتخاذ بحقهما الإجراءات القانونية أصولياً). وافادت مديرية الدفاع المدني، باخماد حريق نشب في مزارع الحنطة بمحافظة صلاح الدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء انقذت 130 دونما من محصول الحنطة بعد اندلاع حريق في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين )، واشار الى ان (الحريق كان بسبب تماس كهربائي في محولة كهربائية قريبة من حقول الحنطة). وكانت الفرق قد تمكنت من اخماد حرائق في محافظات اخرى. وقال البيان انها (اخمدت حريق اندلع داخل مساحات زراعية وحشائش متيبسة في منطقة الجريات بمحافظة بابل دون تسجيل إصابات بشرية)، واضاف ان (رجال الدفاع المدني ،نجحوا في مكافحة حريق داخل دار حاصوده زراعية بقضاء الدبوني بمحافظة واسط)، ولفت الى ان (ملاكات المديرية في محافظة الديوانية ،سارعت في اخماد حريق اندلع داخل حقل لمحصول حبوب الحنطة في قضاء غماس).